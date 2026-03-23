ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, חושף בריאיון מקיף את המציאות כפי שכנראה לא הכרנו • הלוביסטים, קשרי הון שילטון ולמי יש אינטרס שלא יורידו את המס על השתיה המתוקה? • הרכיב החיוני שהילדים שלנו לא מקבלים בגלל בעלי האינטרסים • והסיפור העצוב עם האבא שנאלץ לכרות את רגלו • צפו בריאיון (הכלכלית)
הטריק עובד על שטיחים, מפות, חולצות וכל בד אחר, בתנאי שתגיבו מהר. כל מה שאתם צריכים זה נייר סופג, מלח ומטלית רטובה. מדריך ששווה לשנן, כי הסטטיסטיקה מוכיחה שיין יישפך לכם לפחות פעם אחת בחיים, ותמיד בתזמון הכי גרוע (ניקיון, בית)
משרד הבריאות יוצא בתוכנית תקדימית נגד שימוש במוצרים של חברות המזון, במסגרת קמפיין להפחתת צריכת המלח. במסגרת הקמפיין, מתפרסמת רשימה של מוצרי מזון המכילים כמות גבוהה של מלח: מוצרי בשר ודגים מעושנים, עולם החמוצים, גבינות מלוחות, רוטבים מוכנים, קרקרים, ממרחים ועוד (בריאות)
כשהטרור גובר, קיימת סגולה בדוקה למניעת פורענויות ומיני משחית. לפני האכילה, שימו מלח על השולחן. "והיא מגן מן הפורענויות וכן כתוב במדרש כשישראל יושבין וממתינין זא"ז עד שיטלו ידיהם והם בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגן עליהם עכ"ל". הסגולה היומית