ברוב שמחה חגגו בחצה"ק דינוב במרכז החסידות בביתר את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר | במהלך הריקודים פצח האדמו"ר במחול עם לפידי אש, ואף העניק לפידים לחשובי החסידים, בהם לראש העיר מאיר רובנשטיין | מחזה מרגש במיוחד נרשם כאשר האדמו"ר רקד עם המלחין הנודע הרב חיים שמשון פייג מבני ברק, לצלילי ניגוניו שהפכו לנכס צאן ברזל בעולם כולו (חסידים)
מלכויות, זיכרונות, שופרות: הסיפור המוזיקלי של הימים הנוראים | 'אוחילה לאל' - למה יש מנגינות שנכנסות בסערה אל תוך בתי הכנסת? | בעיניים של מעבד: איזה כלים מתאימים לכל חלק מהתפילה, מתי המארש והתופים ומתי קרן היער והכינור המרטיט? | וגם, המנגינה שנצרבה בו כילד בבית הכנסת (עבודה שבלב)
אבל כבד: בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו המלחין החסידי רבי יצחק אונגר ז"ל מויז'ניץ, מגדולי מלחיני הניגונים בחצרות הקודש. הוא הלחין את 'מנוחה ושמחה' ועוד ניגונים רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם החסידי | מסע ההלוויה מחר בקריית ויז'ניץ (דיין האמת)