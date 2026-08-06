בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)
בעוד המתיחות האזורית מגיעה לשיא ומאיימת להבעיר את המזרח התיכון כולו, מתברר כיצד בחרו קהיר ועמאן לנקוט בצעד מנוגד לציפיות, סירבו להצטרף לעימות הישיר מול טהראן, והעדיפו לשמור בקנאות על יציבות שלטונן ועל אינטרסים כלכליים קיומיים (בעולם)
משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)
בראיון מיוחד לאתר אקסיוס הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא ערוך ומוכן לנקוט בצעדים לוחמניים חריפים אם המאמצים הדיפלומטיים מול טהרן ייכשלו, בעוד שבאיראן מבהירים כי הערוצים נותרו פתוחים אך מזהירים מהשתלטות זרה על נתיבי הים (בעולם)
דובר משרד החוץ האיראני: "בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות" • יו"ר ועדת הביטחון בפרלמנט: "גם אוקראינה תבין שאיראן לא מניחה לפעולות לעבור ללא תגובה" | טראמפ עיכב מבצע צבאי נרחב נגד איראן כדי לאפשר מיצוי של מאמצים דיפלומטיים לפתיחת מצר הורמוז • כל הפרטים (חדשות, בעולם)
הנשיא דונלד טראמפ שקל 'מתקפה מסיבית' נגד איראן אך בכירי הצבא הציגו סיכונים במלאי המיירטים | החשש: שחיקה מסוכנת במערכות ההגנה במזרח התיכון | ההחלטה התגבשה בפגישה ביום שישי • כל הפרטים על הסופ"ש הדרמטי בבית הלבן (אקטואליה)
צבא ארה"ב יצא לגל תקיפות נרחב באיראן הלילה ה-13 ברציפות • טראמפ איים על "מתקפה מסיבית גדולה מאי פעם", ובמהלך הלילה הותקפו 16 ערים באיראן - כולל הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בעיר הבירה טהרן | איראן דחתה הצעה חדשה של המתווכות להפסקת אש, בטענה שארה"ב לא הגיונית (אקטואליה)
סגן נשיא ארצות הברית יוצא בהתקפה חסרת תקדים ומאשים שרים בממשלת ישראל בניסיון מכוון לתמרן את דעת הקהל האמריקנית ולהאריך בכוח את המערכה הצבאית המורכבת מול איראן, בזמן שהבית הלבן מאשר פומבית את עצם ניסיונות ההשפעה הזרים (פוליטי מדיני)