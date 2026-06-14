שר החוץ סער נפגש היום במשרד החוץ בירושלים עם בוילקאיה זווליבנזי דלינדיבו, מלך שבט הקוסה נמצא בישראל כחלק ממשלחת שהגיעה ארצה בהובלת משרד החוץ | הפעם האחרונה בה יצא מלך הקוסה מארצו הייתה לפני למעלה מ-20 שנה | שבט הקוסה הוא השבט השני בגודלו בדרום אפריקה, מספר חבריו נאמד בכ-9.5 מיליון, וחבריו מהווים כוח אלקטורלי משמעותי (מדיני)
לרגל
יום פטירתו של גאון ישראל רבי יהונתן
אייבשיץ זצ"ל,
שחל
בתאריך כ"א
אלול – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
הפלאית של גאון ורב בישראל שהחכים את
הבריות בחריפותו ובתשובותיו הקולעות |
מעשה
בתרנגול כחוש שהדגים כיצד מלך המשיח ישלוט
בכל העולם (יהדות
ואקטואליה)
צ'ארלס גיהץ את הכתר, הדביק את היהלומים ותדלק את המטוס של הממלכה. "שהחיינו" בשם ומלכות לכל הדֵייעֶע'ס. כמה ייחל ליום בו הוא יתחיל לא לעשות את מה שאמא שלו לא עשתה ב-96 שנותיה המייגעות // ח' רציני קורץ על מלוכה שצריך לשקול, ובדיחה של פרוטוקול... (סאטירה)
8.3 מיליון דולר בסך הכל יקנו לכם טירה החולשת על נכסים רבים, בעלת ערך היסטורי מכובד ובגדול - תהפכו למלכים על ממלכה קטנה. כלומר, רק אחד מכם יהיה מלך ואנחנו נביט בו מהצד בקנאה וננסה להתקבל לביקור מלכותי (בעולם, סטייל)
מעשה באגריפס המלך שרצה לעשות היסטוריה - וביקש להקריב לבדו את כל הקורבנות. אבל עני אחד, עם מנחה קטנה, קדם לו. מסר מרתק לפר´ כי-תשא * השבת, פרשת כי תשא יש מצוה לתת מחצית השקל. התורה מצווה "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". כולנו נותנים סכום שווה כשהכוונה של כל אחד היא העושה את התרומה למיוחדת. כשנוכל כולנו להכריז אני עושה את זה באהבה הכי גדולה
שאל המלך את שר האוצר לפשר הדבר. ענה לו - רועה צאן הייתי, ומוניתי לשר האוצר, בכל יום אני נכנס לחדר הזה כמה פעמים, כדי שלא תזוח דעתי עלי, וכדי שלא אמעל חלילה בכספים, ואזכור שפעם הייתי רועה צאן, ואין לי במה להתגאות. מוקדש לשר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון.