ישראל שוקעת בבוץ הלבנוני, בעוד מגעים מדיניים מסוכנים בוושינגטון מותירים את הלוחמים ללא אופק | חשיפה מטלטלת על ההפקרה בקו החזית, התסכול של הדרג הצבאי, והמחיר הכבד שנשלם על הסכם כניעה שרק יחזק את ציר הרשע של איראן (פוליטי, מדיני)
בתוכנית דבר ראשון נחשוף היום, את סיפורו הבלתי יאומן של איציק קרומבי, שטיפס על ההר הגבוה באפריקה, רק כדי להבין דבר אחד על עצמו | המומחה הפיננסי דניאל שבקס חושף את "מלכודות הזהב" שמפילות משקיעים חרדים למה ה"הכשר" על ההשקעה לא יחזיר לכם את הכסף? | ההפגנה המסתורית בבני ברק (דבר)
האם הייתם לוחצים על כפתור שהופך אתכם לרזים ברגע? • מדריך הכושר משה מנס מארח את יוסי עבדו לשיחה חושפנית על האשליה של הרזיה מהירה, תופעות הלוואי שמשביתות את החיים והטעות הגדולה של המרזים: "אתה יורד בשריר, לא בשומן" • צפו בראיון
עולם הצרכנות משתנה במהירות - ופריסה לתשלומים הפכה לנורמה חדשה שמטשטשת את תחושת ההוצאה | מה קורה למוח שלנו כשהכאב של הפרידה מהכסף נעלם, למה זה עלול לגרום ללחץ נפשי ולחובות לא צפויים, ואיך נוכל להתנהל נכון מול הפיתויים החדשים של הכלכלה הדיגיטלית? (פסיכולוגיה)