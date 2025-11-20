מלמדים, דעו נא! יש בעולם אלפי אברכים, וכאלו שכבר מחתנים צאצאים, והם לא מסוגלים לפתוח דף גמרא, הם יושבים ובוהים בגמרא ולא חשים חיבור בגלל הצלקות שהותירו אחריהם המלמדים משיטת 'שתי הסתירות' | חיים רוזנבוים דמע וכתב בתקווה שמי שצריך להפנים - יקרא את זה וילמד לקח לדור הבא, כי את מה שעברנו אי אפשר לתקן (מגזין כיכר)
ממש בהתחלה המלמד הקפיד לפנצ'ר
אותי בכל הזדמנות. זה התחיל מהתעלמות ממני - לא קרה שקיבלתי אישור לענות תשובה שידעתי ושכל כך הייתה לי
על הלשון. ללכת לצלם במזכירות? הוא אף פעם לא נתן לי כשביקשתי. פתק נחת? פעם
בחודשיים כשלא הייתה לו ברירה ולא יכל להתעלם מהחריצות שלי (מגזין כיכר)
הוא היה ועודנו רב'ה בחיידר, העמיד תלמידים רבים, אך לפחות אחד מהם - זוכר אותו בתור הרב'ה הכי סדיסט ומרושע שהכיר, ומאחל לו - גם שנים רבות אחרי - את כל הרע שבעולם | ישראל גינצבורג שוחח עם אותו רב'ה וניסה לתהות על קנקנו | האם הצליח לגרום לו להתחרט? (חינוך ילדים)
סיפורו המטלטל של משה רבי - "אבא היה מכה בי ללא רחמים, עם כל הכוח; ואמא? מסמנת לו להמשיך", פתח את הסודות הכמוסים של גולשים רבים, שמשתפים אותו בעדויות מצמררות על המכות שחטפו בתור ילדים - מי מהאבא, מי מהאמא ומי מהמלמד בחיידר | הכאב הוא אדיר, הצלקות עמוקות והטראומה לא עוזבת גם אחרי שנים רבות • מסמך מטלטל (חרדים, חינוך)
התלהמות נגד ביה"מ העליון כבר לא נחלת החרדים בלבד. "על כפייה שכזו יש למסור את הנפש", כך כותב הרב זלמן מלמד ממנהיגי הציבור הדתי לאומי, המקדשים את סמלי המדינה, לח"כים הדתיים בעקבות מכתב ששיגר אליו רבה של אשדוד (בארץ)