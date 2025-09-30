באווירת קדושה והוד זכו חסידי לעלוב לעבור לפני האדמו"ר בערב יום הקדוש כדי לקבל מיני מזונות | לאחר סיום מעבר הקהל, הצליף אחד מחשובי החסידים על גבו של האדמו"ר 39 מלקות באמצעות חגורת עור כנהוג תוך שהאדמו"ר אומר פסוק 'והוא רחום יכפר עוון' | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
שעות ספורות לפני יום הדין, בתוכנית מיוחדת הודגמו סדר מלקות וארבע מיתות בית דין באולפן | הרב יצחק ואחנון, יו"ר 'קודשא", ביצע את הכפרות והדגים את בדיקת כשרות העוף הקריטית אחרי השחיטה | "זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה, וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים, אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם" (יום כיפור)
לומדי הדף היומי, במסכת מכות
דף י"ד
עסק השבוע בדין ‘לאו הניתק לעשה’ |
האם תשובה הופכת כל
לאו שבתורה לבר תיקון או שמא היא מצווה
כללית?
ומה היא התשובה על
מצוות שלא עשינו בהידור ובשלמות?
(יהדות,
הדף-היומי)