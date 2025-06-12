גרטה טונברג, ילדת האקלים השבדית, הפכה לסלבית בזכות הפעילות האקלימית הקיצונית שלה. לאחר שהתבגרה בעוד כמה שנים, עברה הצעירה הסבת מקצוע והפכה לשונאת ישראל מקצועית | אולי בגלל "פרצוף הכאפה" של הצעירה טונברג, ואולי פשוט כי היא פתטית, הפעילה השבדית זכתה בימים האחרונים להיות בראש רשימת ה"חם ברשת" של X | בכתבה הבאה תיחשפו לתגובות נבחרות מהרשת התומכות בישראל בפרשיית יאכטת הסלפי, וגם לממים משעשעים במיוחד | בואו לצחוק קצת (מגזין כיכר)
ההתנצלות של 'מעריב' מרעישה? חכו שתראו את ההתנצלות של 'יתד נאמן', 'הפלס', ו'ישראל היום'. וגם: עוגת יום ההולדת של פרס, הצנזורה על פרשת הרב מצגר, ומשפט הפתיחה הזועם במייל של בלעם. 'ברשת' מציג את הסטטוסים וה'ממים' הטובים של השבוע ברשתות החברתיות (השבוע ברשת)