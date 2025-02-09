בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת' נעסוק הערב בשלל נושאים: מדוע הוצב מקלע כבד בכניסה למודיעין עילית? | ריאיון עם מי שדוחפת לשיבה לעזה | הדרך למנוע ממיקרו פלסטיק להגיע למוח שלכם | בחורים צעירים מבקשים מכם דלק לרכב? כך תזהו שמדובר בנוכלים | וכמובן הפינות: רץ ברשת ומשהו לנשמה (דבר ראשון)
אתר 'החור הכחול' בים סוף נחשב לאחד מאתרי הצלילה המדהימים בעולם | הוא גם המסוכן שבהם עם מעל 100 צוללים שטבעו בו למוות | בתיעוד מיוחד ובלעדי שקיבלנו ניתן לראות את דרור גילת, איש יחידת הצלילה יורד לעומק אדיר ומשם חוצה בתעלה שבקיר האלמוגים אל הים הגדול (מעניין)
צלילה אל ספינת הדואר המצרית שטבעה מול חופי ישראל הולידה בחובה ממצאים מפתיעים | משה מנס עלה חזרה אל החוף ומסביר על השימוש במנוע תת ימי כדי לגמוע מרחקים מתחת המים ועל ניווט כשהכל סביבך ים | הדגה המרשימה, החשופית הצבעונית והכרישים הלא מסוכנים | גלריה ייחודית מפלאי הבריאה (מעניים)