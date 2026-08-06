קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבתות הקיץ החמות: האם יש איסור 'ממרח' במריחת קרם הגנה, ומה הדין אם מדובר בקרם רפואי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הקלאסי, החריף והמפתיע: רגע לפני החגים, הנה 8 דרכים להכנת חומוס ביתי טעים שכיף לפתוח איתו את סעודת החג עם פרוסת חלה עסיסית. ההכנה פשוטה מאוד וכל מה שאתם צריכים זה רק לוודא קודם שהגרגרים שטופים ומיובשים (מתכוני חג, אוכל)
מתלבטים עם מה למרוח לילד בסנדוויץ'? מצד אחד, שוקולד לא בא בחשבון, מצד שני, אי אפשר לשלוח אותו כל יום עם גבינה וירקות - כי למי יש זמן להשקיע. הנה מתכון לממרח שוקולד ביתי - מתוק וטעים כמו נוטלה, רק בלי נקיפות מצפון (מתכונים, אוכל)