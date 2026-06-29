ראש ממשלת סלובניה רוברט גולוב הודיע היום כי לא הצליח להרכיב ממשלה, המלאכה תוטל על איש הימין יאנז יאנשה שנחשב לפרו-ישראלי | הממשלה היוצאת הייתה אחת הלעומתיות ביותר כלפי ישראל מאז ומעולם, כעת נראה כי היא בדרך לעזוב את השלטון (חדשות)
חברת NeuCyber Neurotech, הנתמכת על ידי הממשל הסיני, הודתה כי הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלה בתחום שתלי המוח מפגרת בכשלוש שנים אחרי זו של חברת ניורלינק של אילון מאסק | ההצהרה הלא שגרתית ממחישה את הפער המתהווה בין סין לארצות הברית במרוץ על השליטה בממשק שבין אדם למחשב (טכנולוגיה)
בכנס פוליטי שערך בראשון לציון הצהיר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי לא ריאלי שיישב עם אריה דרעי והחרדים בממשלה אבל כן ישב עם יאיר גולן | "הבעיה שכרגע הם כולאים את הציבור שלהם", אמר על הנציגים החרדים והאשים כי דרעי "גורם נזקים אדירים" לציבור שלו | בתגובה, דרעי אמר כי יעשה הכל שבנט לא יקים את ממשלת השמאל המסוכנת שלו (חדשות, פוליטי)
ממשלת ישראל הגישה את תגובתה לבג"ץ בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית, וטענה כי אין לבית המשפט כלל את הסמכות לדון בנושא | המדינה הבהירה כי היא מקדמת הקמת ועדת חקירה שיוויונית בין אופוזיציה לקואליציה, והבהירה כי עצם הדיון בנושא על ידי בג"ץ פוגע בהפרדת הרשויות (חדשות)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
מנהיג חמאס בעזה, חליל אל־חיה, הכריז כי ההסכם שהושג כולל הפסקת אש קבועה, פתיחת מעבר רפיח והחזרת שבויים – "העולם נדהם מחוסן העם בעזה". בהצהרתו הזכיר את בכירי חמאס שחוסלו, וברך את "גיבורי ההתנגדות" שלקחו חלק במו"מ בשארם א־שייח | בירושלים, ישיבת הממשלה לאישור העסקה תיפתח באיחור ניכר (בארץ)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה תגובה חריפה לבג"ץ, בה היא טוענת כי הממשלה מנסה "לרוקן מתוכן" את הליך הדחתה ולהפוך אותו ל"הליך למראית עין". לדבריה, הממשלה מציבה תנאים שסותרים את מתווה שופט העליון בדימוס, שמגר, ומהווים ניסיון לשנות את הכללים "תוך כדי משחק" (בארץ, פוליטי)
חבר הכנסת אביגדור ליברמן ויאיר גולן פנו ליו"ר האופוזציה יאיר לפיד וביקשו ממנו לפעול על מנת לגבש את הקואליציה הבאה | לדבריהם: "נכון לגבש במיידי את הקואליציה העתידית - שחייבת להציל את ביטחון ישראל" (פוליטי)
ש״ס ויהדות התורה בהודעה משותפת: "למרות העובדה שנאלצנו לפרוש מהממשלה, בשל חוסר ההתקדמות ב'חוק הגיוס' אנו מחויבים באופן מלא לאחינו ואחיותינו, בעזה" | "הסיעות יעניקו גיבוי לכל הצעת הסכם חטופים שתובא" (פוליטי)
ועדת שרים לחקיקה דנה בהצעת החוק המבקשת להביא לסיום כהונתם של בעלי התפקידים הציבורים, בסיום קדנציה של ממשלה כזו או אחרת | השר שיקלי: זו הצעת חוק מאוד רצינית והיא מזכירה את המודל הקיים בארצות הברית, רק ששמה זה באלפים" | השר קרעי: "אנו דורשים להחזיר את היכולת של העם לבחור את נבחריו בקלפי ולאפשר להם גם לממש את המדיניות" (פוליטי)