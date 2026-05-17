אני
זוכר שעמדתי בפינת רחוב צדדית,
עצמתי
את העיניים בחוזקה ונהניתי מכל רגע של
טעם אסור.
אבל
כשהגעתי הביתה,
רעדתי
מפחד.
שמעתי
את אמא בטלפון אומרת לחברה שלה:
"הם
ילדים חכמים,
הם
מבינים את הנזק של הסוכר כי השקעתי בזה
המון".
ואני
בלב צעקתי בשקט:
"אמא,
אנחנו
לא מבינים כלום,
אנחנו
פשוט חוששים ממך!
את
לא באמת רואה אותנו,
את
רואה רק את הפחדים שלך" (מגזין כיכר)
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