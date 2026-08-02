קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים וטבילת כלים: מגיעים לדירת נופש, ואין לכם מקום להטביל את הכלים החדשים או את הרשת של המנגל? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מנגל צריך טבילה? והפתרון למי שנמצא רחוק מהמקווה • צפו (יהדות)
ל"ג בעומר תמיד נתפס אצלנו כשיא הקיץ, עם ריח של עשן וקרטיב כתום שנוזל על הידיים. אבל השנה, קמנו ליום חורפי. הקרטיבים הקפואים נשארים בפריזר, ואנחנו מחפשים משהו שיחמם לנו לא רק את הידיים, אלא גם את הלב. הכירו את "שיפודי הלהבה" - פירות טריים בצבעי אש שעוברים צלייה מהירה, מקבלים מעטפת קרמלית משגעת ומוגשים חמים ומנחמים. זה נראה כמו ארטיק, אבל הטעם? הרבה יותר עמוק, מתוק ומפנק (אוכל ומתכונים)
לפני שאתם מוציאים שוב את אותם שיפודי פרגיות קבועים, השף חיים בורנשטיין הגיע ל"מבשלים בכיכר" כדי להראות שאפשר גם אחרת. הפעם המנגל נראה קצת אחרת: שיפודי בצק שנחרכים על האש, נתחי בשר יוקרתיים ורוטב אחד מקורי שסוגר את כל הפינות. בין אם אתם בעניין של עופות או מחפשים את השדרוג שיהפוך את המנגל המשפחתי לארוחת שף - אלו הרעיונות שיעשו לכם את היום (אוכל ומתכונים)
מומחי רפואה מזהירים מפני השילוב המסוכן בין עשן הפחמים למזג האוויר שעלול להוביל לקוצר נשימה חריף עם סיכונים נוספים | מי נמצא בסיכון גבוה, מהם הגזים הרעילים שנפלטים וכיצד תוכלו להגן על הריאות שלכם (בריאות)
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
ימי בין הזמנים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • אכילה במקומות ציבוריים: מי נקרא אוכל בשוק שפסלו אותו חז"ל לעדות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ברחבי הארץ כבר מריחים את זה: העשן המתקתק, הרוטב שמטפטף מהשיפודים, והרגע הזה שבו הפרגית נמסה בפה והשמש בדיוק במיקום מושלם | המתכון הזה ל"שיפודי פרגית בסילאן וחרדל" הפך לשיחת היום - כי הוא פשוט, טעים, ומחזיר את הכיף למנגל של החופש (אוכל ומתכונים)
עם הגעתם של ימי הקיץ החמים, רבים נהנים להכין מנות טעימות על האש הפתוחה של המנגל. אך לצד ההנאה שבדבר, חשוב לשים לב לנקודות בטיחות חשובות כדי להימנע מסכנות אפשריות. מומחי מכון התקנים הישראלי מגישים סדרת טיפים לשמירה מקסימלית על הבטיחות (בריאות)