צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא)
כוחות הביטחון הסוריים גילו כלא תת-קרקעי סודי בפרברי חומס, ששימש את משטר אסד המודח למעצר ועינויים של אזרחים | על פי הדיווח, "הכלא מוסתר מתחת לאדמה ויש לו דלת ברזל נעולה, הוא מכיל ציוד וכלי עינויים כגון מקלות וחבלים" (העולם הערבי)
צה״ל הודיע כי כוחותיו סיימו מבצע רחב במרכז רצועת עזה, שבמהלכו נחשפו והושמדו תוואי מנהרות התקפיות ששימשו את חמאס | בתיעוד שמפרסם היום דובר צה"ל נראה בצילום אווירי רגע השמדת תוואי המנהרה הענק | עוד חשף צה"ל תמונות ממתחם השהייה של ארגון הטרור בתוך מנהרות הטרור (צבא)
דובר צה"ל חושף כי כוחותיו איתרו קני שיגור בלב בית קברות בעיר עזה, הממצאים הושמדו | עוד הודיע צה"ל על חשיפה של תוואי מנהרות תת-קרקעי באורך של כשישה קילומטרים, אשר ברובו הושמד במהלך הפעילות במרכז דרג׳ תופאח (צבא וביטחון)
כוחות חטיבת גולני ואוגדה 36 חשפו מנהרה באורך של קילומטר ובעומק 15 מטרים באזור חאן יונס. בתוך המנהרה נמצאו מטענים, רובים מסוג קלאצ'ניקוב וטילי RPG של חמאס. חלק מהמנהרה הושמד |במהלך הפעולה חוסלו עשרות מחבלים והושמדו תשתיות טרור רבות (צבא)