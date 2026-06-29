מה באמת מסתתר במנהרות ה"מטרו" של חמאס? | איך מסבירים לחילונים זועמים את סוגיית הגיוס אחרי ה-7 באוקטובר? | מתי הפעם האחרונה שהוא בכה? | ולמה צעירים חרדים נופלים שוב ושוב בעקיצות פיננסיות של "כסף קל"? | מנכ"ל מרכז 'כיוון' סא"ל במיל' יחיאל אמויאל פותח הכל בריאיון חשוף לאלי גוטהלף: על השכול והטראומה כלוחם, פירוק הסטיגמות בשוק העבודה, והאמת הלא-מצונזרת על קיצורי דרך. צפו (כיכר FM)
לוחמי מילואים של חטיבת "אגרוף הברזל" השלימו חודשיים של פעילות עצימה בצפון רצועת עזה. הכוחות השמידו שמונה תוואי מנהרות משמעותיים, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים. זהו סבב הלחימה השישי של החטיבה שפעלה גם בלבנון ובדרום הרצועה (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל השמידו רשת מנהרות ענק באורך 2 קילומטרים במרחב קנטרה, ששימשה כ"עיר מקלט" למאות מחבלים. התשתית, שנבנתה במימון איראני, כללה חדרי לינה, משגרים המכוונים לגליל ויכולת תנועה לטרקטורונים בתוך התווך התת-קרקעי המאיים שנועד לפשיטה רחבה לישראל | התשתית הושמדה על ידי חטיבה 7 ויהל"ם (צבא וביטחון)
יד ארוכה ומדויקת: חיל האוויר חיסל אתמול בלב איראן את מהדי ופאא'י, ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של 'כוח קדס'. רב-המרצחים, שהקים במשך 20 שנה את רשת המנהרות ומחסני הנשק האסטרטגיים של חיזבאללה ומשטר אסד, חוסל במבצע מודיעיני מבריק (צבא וביטחון)
מיליציה עיראקית חדשה, המכנה את עצמה "סראיה עווליה אל-דאם" (חטיבות שומרי הדם), פרסמה סרטון איומים מושקע על רקע הכוונה לתקוף את איראן | הארגון, שלא היה ידוע עד כה, חשף את אחד מבסיסי המל"טים התת-קרקעיים שלו והתחייב לתמוך צבאית באיראן במקרה של מלחמה עם ארצות הברית (העולם הערבי)
לפי גורמים ישראלים ששוחחו עם רשת NBC, חמאס הצליח לשקם את יכולותיו בגיוס מחבלים חדשים והצליח לגייס מספר לוחמים זהה לזה שהיה טרם המלחמה | עם זאת, ישראל נחלה הצלחה משמעותית בנטרול המערך הרקטי ויכולות הייצור של ארגון הטרור | 80% מהמנהרות לא הושמדו, ואת רובן ישראל לא מכירה כלל | דיווח מדאיג ביום שאחרי (חדשות)
הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)
יאיר הורן, שנחטף לעזה ושוחרר בחודש פברואר השנה, ושרון אלוני קוניו שנחטפה לעזה עם 2 בנותיה ושוחררה עימן - כאשר בעלה דוד מוחזק עדיין בעזה, תיארו בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת את הזוועות שעברו בשבי והדאגה לגורל יקיריהן שנותרו מאחור (בארץ)