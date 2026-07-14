החברה המודרנית קידשה את העיסוק המתמיד והפכה את המנוחה לסוג של חטא | מהו הניתוח הפסיכולוגי של האנשים שלא מסוגלים לשבת דקה בלי לעשות כלום, ומדוע "בטלה מכוונת" היא למעשה הדלק הכי טוב ליצירתיות, למחשבה חופשית ולבריאות המוח שלנו? | שבו בנחת ותקראו (פסיכולוגיה)
האדמו"ר מבאבוב 45 שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר סקוטסדייל שבאריזונה | במראות הוד נצפה האדמו"ר כשהוא הוגה בתורה על המטוס בדרך לנופש, ובעריכת השולחנות הטהורים בשבתות וביומי דפגרא, כן נצפה האדמו"ר בהליכה בנאות דשא, ובלימוד משותף עם חתנו הרה"צ רבי שמחה רובין, ועוד (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יצא בימים אלו למנוחה בעיר מונסי שבניו יורק, למשך שבועיים. בהודעה מיוחדת שפרסמו גבאי החצר לחסידים בארה"ב, נמסר כי האדמו"ר הגיע לצורך מנוחה והבראה. משום כך, סדרי השבת והתפילות לא יתקיימו ברבים, מלבד מעמד הקידוש בליל שבת, וכן ההבדלה במוצאי שבת על ידי האדמו"ר, כמנהגו לאחר ל"א שעות | צפו בתיעוד (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שחזר שבוע שעבר מימי מנוחה בשווייץ וממסע קירוב רחוקים בחו"ל, שבת השבת למנוחה בעיה"ק צפת כהכנה לקראת הימים הנעלים הבאים לשלום | האדמו"ר ערך את השבת בביהמ"ד לעלוב בעיר העתיקה (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק, ששהה לימי מנוחה בעיירת פשיסחא שבפולין בבניין ההכנסת אורחים 'ביאלה הויף', המשיך משם את מסעו אל ארה"ב, אולם שם קטע את ביקורו וחזר ארצה בשל מצבו הקשה של גיסו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט | צפו בתיעוד מימי מנוחתו של האדמו"ר בפולין (חסידים)
הגוף והנפש זקוקים למנוחה אמיתית - ולא רק כפינוק, אלא ממש כתרופה | מחקרים מראים שחופשה טובה יכולה לשפר את הבריאות, להפחית סטרס, לחדד את החשיבה ולחזק את המערכת החיסונית, הן אינן מותרות אלא הכרח ביולוגי ואנושי (בריאות)
ילדי החופשה אינם כילדי כל השנה, הם שונים. יש להם רצונות אחרים, קשיים אחרים, אתגרים מסוג אחר ורצון אדיר לחופש. אתגרים לא קטנים עומדים גם בפני ההורים בימי החופשה הללו * מנוחה פוקס בטורה השבועי על ילד שנשאר בבית ולא נרשם לקייטנה, או מכיוון שלא רוצה ללכת לשם, או כי הוריו החליטו שלא ילך (החופש הגדול)