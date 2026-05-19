סומלילנד ציינה את יום עצמאותה ה-35 במצעד צבאי רב-רושם ובהתרגשות על רקע הפיכתה של ישראל למדינה הראשונה המכירה בריבונותה | בשיאו של היום ההיסטורי, קיבל נשיא המדינה מחווה סמלית מרגשת: מנורה יהודית מסורתית שהוענקה לו על ידי המשלחת הישראלית (חדשות בעולם)
ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס שמסיים את תפקידו בסוף החודש לטובת זוהראן ממדאני, השתתף בהדלקת נר חנוכה יחד עם חברי הקהילה היהודית בניו יורק | ההדלקה בוצעה בחנוכיית התקווה, שנבנתה מרסיסי טילים ששוגרו לישראל (חדשות)
תליון מנורה נדיר במיוחד נחשף בירושלים - התליון עשוי עופרת ומעוטר במנורה כפולה | ארכאולוגים טוענים שהתליון שימש כ'תעודת זהות' ליהודי שהעז לשהות בירושלים בניגוד לצווים הקיסריים שאסרו על כניסת יהודים לעיר (חדשות בארץ)
למעלה מאלף נשות חינוך ועובדות הוראה התכנסו במעלה החמישה לכנס תרבות ייחודי על ידי סמינר 'עלי באר' | בכנס עתיר התוכן השתתפו נציגות 'מנורה מבטחים' שהעניקו לנשות החינוך ועובדות ההוראה זווית מקצועית פיננסית על אפיקי חיסכון, פוליסות ופנסיות במסלולים ההלכתיים המפוקחים מבית 'מנורה מבטחים' (כלכלה)
התרגשות בקרב אלפי חסידי ויז'ניץ | האדמו"ר מויז'ניץ שב למעונו בקריית ויז'ניץ בבני ברק אחר שהות ממושכת בעיר נתניה | אמש (רביעי) הדליק האדמו"ר נר ראשון דחנוכה במנורת הזהב הירושה מהרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע, בה השתמשו אדמור"י בית ויז'ניץ לדורותיהם | צפו בתיעוד מההדלקה, ומהשירה אחר המעמד (חסידים)
בשורה כלכלית: כלי דיגיטלי מיוחד וחינמי מאפשר לראשי המשפחה לקבל תמונה מקיפה על כלל המוצרים הפיננסיים | השירות החדש מבית מנורה מבטחים שמיועד לחוסכים בכלל החברות ובתי ההשקעות, מאפשר לגלות את גובה החיסכון המשותף בכל רגע נתון | והרי התחזית: על כמה יעמדו הקצבאות לכל אחד מבני הזוג? (כלכלה)