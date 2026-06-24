ז'רום קרוויאל, גאון הסחר ששמו מוכר לשמצה בצרפת בעקבות פרשיית ענק שפרצה ב-2008, התחיל בכלל את דרכו כעוזר פשוט | תוך חודשים ספורים הפך הצעיר המוכשר לגאון סחר, כאשר תחת ידו עברו מיליארדי יורו, אותם העביר מעסקה לעסקה תוך שניות | כאשר הפסיד לבנק בו עבד כמעט חמישה מיליארדים בגלל עסקה לא מוצלחת, הבנק האשים אותו - ודרש את הכסף בחזרה, בית המשפט הצדיק את הבנק | לאחרונה, הוא התייצב מול המצלמות כדי לספר את הגרסה שלו לאירועים | הגאון הפיננסי של ה'וול סטריט' הצרפתי (מגזין כיכר)
ספייסX של אלון מאסק החלה להיסחר בנאסד"ק לאחר שגייסה כ־75 מיליארד דולר - ההנפקה הגדולה בהיסטוריה - לפי מחיר קבוע של 135 דולר למניה | המניה זינקה ביום המסחר הראשון בכ־19% וננעלה סביב 161 דולר, בשווי שוק של יותר מ־2 טריליון דולר, מה שהקפיץ את הונו של מאסק מעל רף הטריליון דולר והפך אותו לאדם העשיר בעולם בפער ניכר (כלכלה)
הנפקת הענק של SpaceX מגיעה לשיאה ומחר, יום שישי, אילון מאסק צפוי לנפץ את תקרת הזכוכית הכלכלית ולהפוך לאדם הראשון בהיסטוריה עם הון של 13 ספרות | איך חברת החלל והלוויינים הופכת אותו לעשיר יותר ממדינות שלמות ומה הסכום המטורף שיופיע מחר בחשבון שלו? (חדשות בעולם)
משאבות חלב, מוצרים מהפכניים וקרקעות "מופשרות" איפה האותיות הקטנות שגונבות לכם |למה הם פונים דווקא אליכם? הסיבה המפחידה שצריכה לעניין אתכם | הידללות מניות: קניתם פרוסה פתאום היא שווה חצי. ככה עושים את זה | רק בדברים בטוחים: איך להשקיע נכון בלי להפסיד | צפו (דבר ראשון)
חוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה | ימים יגידו? (בארץ, טכולוגיה)
חברת אורביט הישראלית תירכש בידי תאגיד ההגנה האמריקאי Kratos תמורת 356 מיליון דולר – פרמיה של 21% על מחיר השוק. העסקה צפויה להיסגר בתוך ארבעה חודשים, בכפוף לאישורי רגולציה. מנכ"ל החברה: "מהלך היסטורי שיפתח לנו את השוק האמריקאי" (טכנולוגיה)
משקיעים מוסדיים מתנגדים, היועצים הפיננסיים דורשים דחייה - אך תומכי מאסק משוכנעים: בעלי המניות הפרטיים יכריעו בעדו | הצבעה מכרעת תיערך ב-6 בנובמבר ותקבע אם מאסק יישאר בראשות החברה שהובילה למהפכת הרכב החשמלי | האם בעל המניות הגדול בעולם אכן בדרך החוצה? (בעולם)
מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)
הורדות מחירים של עד 35% על עשרות דגמים מציתות גל ירידות במניות יצרניות הרכב החשמלי הסיניות | כל זה כאשר שוק הרכב החשמלי בסין סובל מהאטה, עודף מלאים ותחרות קשה – ורק שלוש חברות מצליחות להישאר רווחיות (כלכלה)