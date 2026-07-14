כל אחד שם בבית הכנסת בשכונת רחביה, שונה מחברו, ההוא חסיד, ההוא עם ראסטות, ההוא פעם ראשונה בחייו מתפלל, וההוא רק נכנס לעשות לחיים קטן על ארק. ההוא בא לקידוש עם הכלב הגדול והזקן שמחכה בסבלנות עד אחרי קידוש, וההוא האחרון בא ואין לו עדיין סיבה למה בא, למרות שהוא יודע שאין סיכוי שהסיבה היא תפילה // זלמן שטוב בטור דעה על בית הכנסת שהצית מריבה בשכונת רחביה בירושלים (דעות)
משבר הסמינרים בבית שמש מוציא מגפני אמירה שנויה במחלוקת, וגורר עקיצה משובחת מש"ס | הציבור לא פרייאר - וזה מה שחושבים בוחרי ש"ס על המפלגה שלהם בנושא הרישום האזורי | בפעם השמינית בחייה: הרבנית המיוחסת תשב שבעה - הפעם על בתה אשת האדמו"ר | הדרמה בבעלזא: לראשונה - מניין נוסף בימים הנוראים בהיכל הטישים | שו"ת חינוך ושיחת פתיחה בישיבת 'כהנא' בפתח תקווה - עם ראש ישיבת חברון | כשכל מסכת בבא קמא מתקבצת לשאלה הלכתית - בגלל אברך שגרם לתאונה עם רכבו המושבת (מעייריב)
נשוא הסיפור הבא הוא יהודי טוב, ירא שמיים והכל, רק יש לו בעיה אחת - הוא לא מתחבר לתפילות ולא מסוגל להתפלל תפילות ארוכות, רעייתו ניסתה לשכנע אותו שיזייף בשביל הילדים, אבל אז הגיע שינוי מרענן (מגזין כיכר)
דווקא מתוך השבר הגדול קם וצמח לו החיבור הבלתי הגיוני | הרב אריה סירוקה בריאיון מרגש וסיפורים מטלטלים על האור והקירוב | המשפחה שנמחקה והתגובה המרגשת | הקיבוץ, שביקשו יומיים לפני יום כיפור מניין בהפרדה | הקיבוצניקית שבכל נדרי הגיעה לבית כנסת ובבוקר נסעה להפגין נגד המניין בהפרדה בתל אביב | ריאיון של גלות וגאולה | צפו (עבודה שבלב)
במוצ"ש התחלנו באמירת הסליחות, הרב שלמה עמור רב בצפון תל אביב מתייחס לתשובה ב'יביע אומר', לגבי מה צריך לעשות כשאין מניין לסליחות והאם אפשר להקל כשהעשירי יגיע בהמשך | וגם: איך כל זה קשור לגמרא המספרת לנו שבבית המקדש השני לא שרתה השכינה | צפו בשיעור מענייני דיומא (יהדות, אקטואליה)
ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן, בנו של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי שלמה זצ"ל, ניגש היום ל'עמוד', ביום היארצייט לאביו | הגרח"פ עבר לפני התיבה במניין הקבוע בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | תיעוד (עולם הישיבות)
הבעל שם טוב הקדוש, לא היה ביכולתו לעשות לו מנין בביתו, והיה מקבץ אצלו אנשים להתפלל עימם. והיה לבוש רק במעיל עליון קצר של צמר, ואצבעות הרגלים היו יוצאות דרך חורי הנעלים, כי היה עני מאוד | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)