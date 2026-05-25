ז'אנג שופנג עומד על קצה מצוק צר בהר טיאנמן, בגובה של מעל 1,500 מטרים, כשהוא מתכונן לרגע שבו כוח הכבידה הופך למעוף עוצר נשימה | בספורט שבו אין מקום לטעויות, הוא מוכיח שהשמיים אינם הגבול, אלא מגרש משחקים מדעי ומדויק (חדשות בעולם)
תייר בריטי העלה בתמימות סרטון בו הוא נראה מחזיק בידו תמנון כחול-טבעות, בעוד הוא אינו יודע כי מדובר באחת החיות הארסיות ביותר בעולם | נשיכה אחת של התמנון מסוגלת להרוג 26 בני אדם - התייר ניצל בנס (חדשות, בעולם)
מה שהחל כניסיון פשוט לתקן חיבור כבלים שנותק בסערה, הפך לגילוי מטריד של מושבת נחשים גדולה מתחת לבית פרטי בטקסס | המומחים שהוזעקו למקום הופתעו לגלות עשרות נחשי צפע ארסיים | "זו תופעה נפוצה באזור עם בוא האביב", מסבירים בחברת ההדברה (מעניין)
לאחר אירועים שונים בהם צעירים שנקלעו למסילת הרכבת, ניצלו לאור העובדה שנשכבו על המסילה, נראה טרנד חדש המתפתח ברשת. תעלולן הולנדי תיעד את עצמו כשהוא נשכב על מסילת הרכבת, ולאחר שזאת עוברת מעליו במהירות, הוא יוצא מהמסילה, ופורץ בריקוד. צפו, ואל תשכחו לברך בכוונה: "שלא עשני גוי" (חדשות, מעניין)