מסוק של חיל האוויר נאלץ לנחות בדרום לבנון במהלך פינוי פצועים ולא הצליח להמריא בשל תקלה טכנית. מסוק חלופי פינה את הפצועים, בעוד צוותי טכניים תיקנו את המסוק בשטח עד להמראתו חזרה לישראל. בצה"ל הבהירו כי המסוק לא נפגע מאש אויב (צבא וביטחון)
הצי המלכותי הבריטי חשף את ה"קפסטון", מסוק בלתי מאויש שנועד לאיתור וחיסול צוללות בלב האוקיינוס. הכלי החדש משלב מצופי סונאר מתקדמים ותקשורת לוויינית של סטארלינק, ומאפשר פעילות מבצעית קטלנית לטווחים ארוכים ללא סיכון חיי אדם (תקיפה והגנה)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד דרמטי מתוך סופת ברקים שפגעה בבסיס הצבאי חוסה הילאריו לופז בקאוקה שבדרום מערב קולומביה | בתיעוד נראה רגע רגע פגיעת הברק, כאשר החייל עומד בסמוך למסוק החונה בבסיס, וברגע אחד פוגע הברק בזנב המסוק ופוצע את החייל שעמד לעלות | החייל פונה לטיפול רפואי כאשר המסוק יצא מכלל שימוש | צפו בתיעוד הוויראלי (תעופה, מעניין)
דרמה בנחתים: טיל ה"זאב האדום" נכנס לשירות מבצעי.
במסגרת עסקת ענק, ארה"ב מצטיידת בחימוש מדויק לטווח של 370 ק"מ - מדובר במלאכת מחשבת של התעצמות טכנולוגית, שנועדה להבטיח עליונות אווירית והרתעה מוחלטת בשדה הקרב המודרני (תקיפה והגנה)
חיל האוויר הישראלי יצטייד במסוקי AW119 KX מתקדמים במסגרת עסקת הענק עם ארה"ב וסעודיה. המסוק הרב-תכליתי, הכולל מערכות דיגיטליות ואמצעי ראיית לילה, ישמש להכשרת דור העתיד של הטייסים ולמשימות פינוי רפואי והגנת גבולות, תוך הבטחת עליונות לוגיסטית וגמישות מבצעית בכל גזרות הלחימה (צבא וביטחון)
צעד ענק לאוטונומיה האווירית באירופה: ה-S-300 של חברת שיבל (Schiebel) עבר בהצלחה ניסויי טיסה בבורדו. המסוק הבלתי מאויש, שמסוגל להמריא ולנחות אנכית בתנאי שטח קיצוניים, הציג עליונות במערכות הניווט והשליטה (בעולם)