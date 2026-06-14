הניצחונות הטקטיים של רחפני הנפץ בצפון מהדהדים עד למגרשי האימונים של משמרות המהפכה באיראן | תיעוד חדש חושף כיצד טהראן משכללת את רחפני ה-FPV ומתרגלת "ציד" מדויק של מסוקי "בלאק הוק" אמריקאיים (חדשות בעולם)
שילוב קטלני של טכנולוגיה מתקדמת ומארב מתוכנן היטב הכריע את ה"אליגטור" הרוסי בשמי דונייצק | תיעוד דרמטי חושף כיצד רחפן קטן הצליח לנטרל את אחד הנכסים היקרים והמתקדמים ביותר של חיל האוויר הרוסי (חדשות בעולם)
בוקר שגרתי בשוק באיראן הפך למלכודת אש קטלנית כשמסוק צבאי צלל מהשמיים היישר אל דוכני הפירות והירקות | בעוד העשן מתמר מעל גופות הטייסים והרוכלים, נחשף שוב מחיר הדמים של הצי האווירי המזדקן של איראן (העולם הערבי)
מהפכה בשמי בריטניה: צבא הממלכה חושף את פרויקט NYX – "צבא רפאים" של רחפנים אוטונומיים המופעלים בבינה מלאכותית שיפעלו לצד מסוקי האפאצ'י. שבע ענקיות נשק, בהן לוקהיד מרטין ו-BAE, כבר נאבקות על חוזה המיליארדים לייצור נחיל הרחפנים הקטלני שישנה את פני שדה הקרב המודרני (בעולם)
מלחמת ההישרדות בשמי אוקראינה עולה שלב: מערכת הגנה גרמנית מתקדמת הופכת מסוקים אוקראיניים ממטרות קלות לכלי טיס שקשה מאוד להפיל | כך טכנולוגיית ה‑AMPS משנה את כללי המשחק מול טילי הכתף הקטלניים ומעניקה יתרון קריטי בשדות הקרב הבוערים (חדשות בעולם)
השאלה המרכזית הנוגעת בפצע של עם ישראל בכל הקשור לטבח הנורא ביום שמחת תורה, היא שאלת אי תפקודו של חיל האוויר בבוקר השבעה באוקטובר, ייתכן שמצב אחר היה מציל חיים של המוני נרצחים | כיהודים מאמינים אנו יודעים שהכל מאת הקב"ה, גם הרעות, אך אין בכך כדי לפטור את האחראים למחדל הנורא, וגם לדעת את הכשלים כדי לתקנם בעתיד | כל הפרטים (צבא, שבעה באוקטובר)
ישראל פנתה בשבועות האחרונים לארה"ב בבקשה שהאחרונה תספק לה מסוקי קרב מסוג אפאצ'י אך נתקלה בסירוב | הטייסות הישראליות מלאות בעבודה עד כדי מיצוי וישראל צריכה עוד מסוקים כדי לטפל באיומים בכל הגזרות (חדשות)
יו"ר איחוד הצלה חשף במהלך דיום בכנסת, כי המסוקים שיש ברשותם, הצילו חיים בטבח שמחת תורה, אולם כבר למחרת האסון, מסיבה שלא ברורה, משרד הבריאות אסר עליהם להשתמש במסוקים; "מד"א משתמשת בחברה שלא עומדת בתנאים", טען (חדשות)