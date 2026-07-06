כמו
שאשכנזי שאוכל דג מרוקאי חריף בליל שבת
לא מתעורר בבוקר עם דרכון מקזבלנקה,
וספרדי
שטועם קוגל ירושלמי חם לא מתחיל פתאום
לדבר ביידיש שוטפת – כך גם חיבה לטעם,
לניגון
או למאכל ממוצא אחר אינה הופכת אדם
ל"משתכנז"
או
ל"מסתפרד" (מגזין כיכר)
ארמון המלוכה הבריטי כבר מאות שנים הוא שם נרדף ל"דרמה קווין" - אך טקס אחד נשמר בסוד ולוט בערפל | האם בית המלוכה מל את צאצאיו? ומיהו המוהל המפורסם שמל את המלך צ'ארלס | המיתוס של המלכה ויקטוריה והקשר למלכות בית דוד וגם האבן שעליה הניח יעקב אבינו את ראשו שנגנבה ע"י המלך אדוארד הראשון | "היהלום שבכתר" (מגזין כיכר)
מה מסתתר מאחורי "ההיגיון הבריא" של מנהגים ומסורות רבות בתרבות המודרנית? | זהו מסע חשיפה: כך הפכו מותגים בינלאומיים ואף ישראליים למכונני תרבות, כשהם יוצרים הרגלים, מיתוסים וחרדות חברתיות שנועדו להגדיל את שורת הרווח - ולתת לנו לדמיין שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר (מעניין)
לאחר חג מתן תורה, שבו זכינו להשיג מעלות רבות ונשגבות, אנו שואלים את עצמנו: כיצד נוכל ליטול חלק עמוק ואמיתי יותר בתורה בשנה הקרובה? | תשובה חיה ונושמת לכך נמצאת בדמותו הנשגבת של רבי עקיבא – זה שזכה לתואר "שורש תורה שבעל פה", שבזכותו שרדה התורה לאחר חורבן, ושאפילו משה רבנו נדהם מעומק תורתו. מה סודו? מה הוביל אותו מעדרי צאן אל שיאי הרקיע של לימוד התורה? | ממדרש 'אלה אזכרה', דרך דברי הזוהר, השל"ה הקדוש ורבינו צדוק הכהן – נחשף לנוסחת חייו של רבי עקיבא: עמל בכל הכח, אהבת תורה ללא גבול, ומסירות נפש שאין לה אח ורע (יהדות)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן לוקח את גולשי 'כיכר השבת' למסע בעקבות הפירות היבשים • איך בודקים תותים? • הצבע האדום שמיוצר מחרקים ושמן הטריפות שמורחים על שזיפים • איפה יש הרבה סוכר ואילו סכנות ישנן בפרי שכולם בטוחים שהוא בסדר? (VOD חגים)
יו"ר סיעת 'שלומי אמונים' ב'אגודת ישראל', ח"כ מאיר פרוש, ימונה סופית לשר ירושלים ומסורת ויהיה אחראי על הילולת ל"ג בעומר במירון | פרוש פנה לוועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון וביקש להיות אחראי על ההילולה - גם בתפקיד סגן שר | הוועדה דחתה את בקשתו והאדמו"רים אישרו לו לכהן כשר (חרדים)
כמיטב המסורת, נשיא המדינה יצחק הרצוג מסק הבוקר את עצי הזיתים בגינת בית הנשיא, ביחד עם רעייתו ותלמידים צעירים | מהזיתים שנמסקו במהלך היום מלמעלה מ-60 עצי הזית בגינת בית הנשיא, יופק שמן זית "הנשיא" (מעניין)