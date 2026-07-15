לאחר שהכנסת הצביעה אמש נגד אישור העלאת הפטור ממע"מ, שר האוצר חתם הערב על צו להעלאת הפטור ממס על ייבוא אישי מחו״ל מ-75 דולר ל-130 דולר | הצו יכנס לתוקף הלילה בחצות | סמוטריץ': "לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח, אני נחוש במאבק ביוקר המחיה" (בארץ)
ועדת הכספים דחתה את הצעת משרד האוצר לעלות את מס הקנייה לרכבים חשמליים ולשווי שימוש ברכב, כשמקביל האוצר נדרשו להביא לוועדה תכנית רב-שנתית שתחדיר לשוק יותר רכבים ירוקים - בלי מס גודש ובלי מס נסועה (רכב ותחבורה)
הראשונה בעולם: סינגפור תטיל היטל ייעודי למימון דלק תעופה (SAF) על כל הנוסעים היוצאים משטחה | ההיטל ייכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2026 ויחול על כרטיסים שיימכרו מאחד באפריל 2026 | גובה ההיטל בהיקף של דולר ועד 41 דולר ייקבע בהתאם למרחק ומחלקת השירות (תעופה)
מדינת ישראל עוברת טלטלה כלכלית בעקבות הימשכות אירועי המלחמה | המדדים, הטבלאות והמומחים מלמדים על כך שהמשק הישראלי נמצא בשעות קשות | גם בעבר מדינת ישראל חוותה משברים פיננסים עמוק בתעשיה וב"ה עם הרבה מאמצים ופעולות נכונות המשק הבריא והתאושש | נקווה שכך גם יהיה הפעם (מגזין)
הפוסק הספרדי, הגאון רבי בן ציון מוצפי, התייחס להורדת המס על השתייה המתוקה - ותקף בחריפות רבה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | "מטופשים אלה, החמור הזה, הולך מוריד את המס על המשקאות ממותקים, טמבל", התבטא הרב • צפו (חרדים)
רגע לפני שהממשלה החדשה מבטלת את המס על השתיה המתוקה - גזירה שנגזרה בכוונה רעה ולא כדי להיטיב, זו הזדמנות לבחון את הנזק הבלתי הפיך שיש בשתייה המתוקה • השמנה, התמכרות, סכרת, תסמונת מטבולי, פגיעה בלב ובמערכת החיסונית, סרטן, וזה רק חלק מהרשימה (בריאות)