מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב חוקר מקרה בו שני מטוסים בנמל התעופה הבינלאומי בוסטון לוגן ביום שבת התקרבו זה לזה בצורה מסוכנת | ה-FAA מסר כי טיסה של דלתא איירליינס, החלה בנחיתה במסלול בנמל התעופה של בוסטון, בזמן שמטוס אחר המריא באותו זמן ממסלול המראה מצטלב (תעופה)
מטוס איירבוס A220-300 של קרואטיה איירליינס סטה מהמסלול ונתקע על משטח הדשא במהלך המראה שבוטלה משדה התעופה ספליט, קרואטיה | המטוס ניזוק מהתנגשות בלוח סימון ובאורות קצה המסלול | כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ולא דווח על נפגעים | צפו בתיעוד (בעולם)
תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)
אנשי אבטחה בשדה התעופה במקסיקו עצרו גבר שנכנס למסלול ההמראה ללא אישור וניסה להתקרב לטורבינה של מטוס שעמד להמריא | התקרית אילצה את סגירת המסלול הזמנית ושמונה טיסות עוכבו בשל התקרית החריגה | תיעוד (תעופה)
רגעי דרמה נרשמו הלילה בנמל התעופה הבינלאומי בהונדורס, כאשר במהלך נחיתת מטוס מטען, איבד המטוס שליטה, כן הנחיתה הראשי סטה מהמסלול, עד שנעצר על הדשא מחוץ למסלול | כוחות ההצלה, כיבוי האש וצוותים טכניים הוזעקו מיד לזירה, הכוחות דיווחו כי לא היו נפגעים כתוצאה מהאירוע (תעופה)
מטוס מדגם איירבוס A320neo (HK-5390) של חברת התעופה הקולומביאנית 'Avianca' נתקע אמש בשדה התעופה קמילו דאזה בקוקוטה, כאשר גלגלי המטוס נפלו לבור באמצע המסלול לאחר הנחיתה | המטוס, שטס בקו בוגוטה - קוקוטה, נעצר על המסלול ולא היה מסוגל לנוע קדימה עקב שקיעת הגלגלים | תיעוד (תעופה)
במהלך מקצה המוקדמות של ה-Dutch GP בזנדוורת, הפך רגע אחד לבלתי נשכח: שועל שפרץ לפתע למסלול וגרם לשארל לקלר לעצור נשימה כשהופיע בדיוק מול מכונית הפרארי שלו | האירוע הלא צפוי הסעיר את הקהל, הוסיף מתח ועורר גלים ברשתות החברתיות - עד כדי כך שגנב את הפוקוס מהמאבק הספורטיבי המותח בין נהגי המירוץ (מעניין)
בין הזמנים של הקיץ כבר לא נראה אותו דבר עבור בחורי הישיבות: החום, העצלות והלחות שינו את מפת הבילויים - ממסלולים מאתגרים עברו הבחורים לבריכות נינוחות | שיחות עם בחורי ישיבות מרחבי הארץ מציירות תמונה חדשה: פחות טיולים מאומצים ויותר ימים שקטים והרבה רצון להירגע (בין הזמנים)
אם הייתם שואלים את ישראל שפירא, מה המסלול הלילי הכי טוב שהוא מכיר? הוא היה עונה ללא היסוס: "נחל חווארים בנגב" | זהו אחד המסלולים היחידים המאושרים לטיול לילי ב'מוקד טבע', והביקור בו מהנה במיוחד | סיקור ותיעוד (טיולים)