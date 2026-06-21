 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על מסלול:

כך זה נגמר

|

צפו

|

כמעט אסון

||
1

מה הוא רצה?

|

ללא נפגעים

|

אופס

|

הטבע נגד פרארי

|

הבילויים המובילים של בחורי הישיבות

||
25

ישראל שפירא ממליץ

||
1

מסוק ואלונקה

||
1

התוכנית הכלכלית | צפו

||
6

נוסעים, שימו לב

|

מסלול המחבלים בעיר החרדית

||
53

בשעת לילה

|

כללים שמצילים חיים

||
1

היסטוריה ואקטואליה

||
2

צפו בשיא החדש

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר