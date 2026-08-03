מסמכים רגישים שדלפו מחשבון אישי של בכירי חברת אלביט ופורסמו ברשת חושפים תכתובות דרמטיות על עסקת ענק בהיקף מיליארדי דולרים לאספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים לאיחוד האמירויות, בצל מתיחות ביטחונית אזורית חסרת תקדים מול איראן (צבא וביטחון)
בית המשפט המחוזי קבע כי חשיפת פרטי תובע במסמך שהוגש בהליך פומבי אינה פגיעה בפרטיות אף אם הפרסום נעשה ברשת החברתית| השופט ביטל פסק דין קודם שחייב את המפרסם בפיצוי של 10,000 שקלים וקבע כי "התובע בחר להגיש את פרטיו ביוזמתו" ולכן הפרסום מותר (בארץ)
בשנות המתח בין שלטון המנדט הבריטי למחתרות העבריות, בחר יאיר שטרן, מפקד הלח”י, שלא להשמיד את המסמכים הרגישים שברשותו אלא להחביאם בכד חלב שהוטמן בחצר בניין ברחוב דיזנגוף בת"א | משרד הביטחון חושף לראשונה את המטמון ( מעניין)
מבקר המדינה מתניהו אלגלמן דרש לקבל מצה"ל מסמכים רגישים ואת הלו"ז של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, במסגרת חקירת טבח שמחת תורה | לשכת המבקר: ״אנו מקיימים ביקורת נוקבת ומקיפה על כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי. עד כה: אלפים רבים של מסמכים נאספו וממשיכים להיאסף״ (צבא)
אחרי שהיה עצור עשרה ימים בחשד להדלפת מסמכים מסווגים מארגון הביון, איש השב"כ ישוחרר היום למעצר בית של שבוע בלבד - וזאת בניגוד לדרישת מח"ש שמעצר הבית יהיה למשך חודש רצוף | השופט גם לא קיבל את הבקשה המאוחרת להטיל פיקוח (בארץ)
התקשורת העולמית סוערת בעקבות גילוי המסמכים, שעל אף שמקורם האמיתי טרם אומת, סמל הצבא הסורי שמופיע עליהם מחזק את הערכות כי מדובר במסמכים אותנטים | סוכן שכונה "מוסא" העביר מסרים ישירים מהצמרת המדינית בישראל לשר ההגנה הסורי | "העזרה ל'חיזבאללה' גורמת נזק לצבא סוריה" (העולם הערבי)
תוכנת המסרים המיידית לא מפסיקה להשתדרג, כדי להוסיף חווית לקוח ולהילחם נגד המתחרים • פיצ'ר חדש שהחברה מפתחת, יעשה סוף לכל העברת מסמכים לא ברורה ששולחים אליכם ואתם לא מבינים מה זה • מתי כלל המשתמשים ייהנו מהחידוש? (טכנולוגיה)
מסמך שחושף "כיכר השבת" סותר את טענות מנהלי רשתות הגנים החרדיות ולפיהן התקציב שניתן עבור תשלום משכורות לגננות חסר. לפי המסמכים, עבור גננות בירושלים מוענק סך של 10,725 שקלים, אולם בפועל, הגננות מקבלות מקסימום כ-6,000 שקלים. עיריית י-ם: "רואה חשבון מבצע בדיקה של התשלומים" (חדשות)
אני לא יודעת מה אתכם, אבל הבית שלי מוצף בניירת, חשבוניות מהסופר, דו"חות וחשבונות לא משולמים, פירוטי אשראי ומה לא. מדור 'צרכנות נבונה' מגיש לכם את כל הטיפים לסידור הניירת בבית שיסייעו לכם לנהל את כלכלת הבית בצורה נבונה (צרכנות נבונה)
ציטוטים שפורסמו כביכול בשמו של ה"פני מנחם" מגור זצ"ל מעוררים סערה. היום, מפרסם בנו רבי שאול אלתר מחאה חריפה: "הננו להודיע בזאת שהדברים הם שקר וזיוף, ואינשי דלא מעלי המפרסמים אותם מתוך רצון לעורר דברי ריבות ומדנים, הריהם מחללים שם שמים בפרהסיא, ורומסים כבוד התורה ויחושו לנפשם שלא יכוו בגחלתן של ת"ח"