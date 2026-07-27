מבית שמש ללבנון: מסעו המטורף של אבי גולד ל-150 מדינות מסביב לעולם | בפרלמנט הטאליבן: תה, ממתקים וסודות מדיניים | ביטחון אישי מעל הכל: אמצעי הזהירות של מטייל מקצועי | למה סודן הפתיע לטובה ולמה לבנון נראתה כמו חיפה | החלום הגדול בדרך לשיא עולמי והמקום שעליו אסור לפרסם (טיולים)
החלל הופך לשדה הקרב הבא, לא רק להישגים לאומיים, אלא גם להשתלטות על מים קפואים ויסודות יקרי ערך נוספים על אדמת הירח | בימים שבהם ארה"ב ממשיכה להתמודד עם עיכובים בתוכנית ארטמיס, סין מאיצה משמעותית את קצב תוכניותיה בדרום הירח - וחברות מסחריות מתחילות להיכנס בזירה ולצד המעצמות (בעולם)
משימה פורצת הדרך, הנערכת בתוך מתקן חלל מתקדם שנבנה במדפסת תלת-ממד ביוסטון, בוחנת כיצד צוותים אנושיים מתמודדים לאורך שנה עם בידוד קיצוני, מחסור במשאבים, עיכובי תקשורת ומשימות שדורשות חדשנות טכנולוגית - ומקנה כלים לנאס"א כדי לפתח מערכות תמיכה, נהלים רפואיים ופתרונות מתקדמים שיאפשרו לאדם להגיע, לשרוד ולחקור את כוכב הלכת האדום בעשור הבא (בעולם)
עם ישראל כולו מתחיל בקריאותו של ספר במדבר ולרגל זאת עוסק יוסי עבדו, גרפולוג מומחה ומטפל רגשי ב-NLP, בשאלות שנשאלות בין השורות: מי אני באמת? איפה מקומי? ולמה אני לא מרגיש שייך גם כשאני מוקף אנשים? תובנות מרתקות מתורת חז"ל לצד נקודות מבט פסיכולוגיות (יהדות)
מסע מרתק אל מעבר לזמן: חשיפת הסוד העתיק של קברי גדולי ישראל - רבי אברהם אבן עזרא ורבי שלמה אבן גבירול - הנסתרים בכפר מוסלמי בגליל המערבי, מסורת עתיקה ותפילות שמהדהדות בין עולמות | האם קברי הענקים מוסתרים מהעין? האמת שמטלטלת את הדורות (מגזין כיכר)
החיד"א, שהיה שד"ר עבור בני חברון במשך כמה שנים, ערך את סיפור מסעותיו בחיבור בשם 'מעגל טוב' | מהי הסיבה שכתב החיד"א את הספר? היכן היה ובאילו שנים? וגם, מתי ראה לראשונה פיל ומה היתה דעתו עליו? | ואלה מסעי (היסטוריה)
הוא סיפר על שמים מלאים צבע, ים של קרח, שמש שאינה שוקעת וגמדים בעלי מנהגים מוזרים | כולם חשבו שהוא בדאי ושקרן, לקח שנים עד שכולם למדו על אותם תופעות טבע ומקומות מיוחדים | הכירו את סיפורו המדהים של החוקר היווני שגילה את אירופה | צפו בפינת ההיסטוריה מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
מסע מתוכנן לחנוכה: בנו של האדמו"ר יוביל את הנסיעה לאוקראינה | לכל שיעור יש מוצאי שיעור - וראש הישיבה עוכב על ידי התלמידים | בדרך לכלא עוצרים במאה שערים - סיקור ותיעוד | הדלקת נרות שבת וחנוכיה מתנה - סיקור ותיעוד מפאפוס (מעייריב)
בלי חוק גיוס ובלי חוק מעונות: סיקור נרחב מהבור העמוק בו שקועים הח"כים החרדים | במטוסים, רכבות ואוטובוסים: סיקור נרחב ממסע "אכסוף" בראשות האדמו"ר מויז'ניץ למזרח אירופה | מתי תוצאות האמת בארה"ב? סיקור נרחב עם כל הפרטים שאתם צריכים לדעת על יום הבחירות (מעייריב)
המסע לעצמאות כלכלית חרדית בארה"ב | זעקת החינוך של הגר"ש גלאי | זקן המשגיחים בארה"ב - איננו | הרמז של האדמו"ר לבעל אולם השמחות הפופולרי בירושלים | הרבנית, הסופרת והמחנכת נפטרה - והשאירה לנו את השיר של אבא הגר"מ חברוני זצוק"ל (מעייריב)
ראש ישיבת פוניבז', הגר"ש מרקוביץ, נסע למספר ימי חיזוק בארה"ב, כאשר הוא הוזמן לשאת דברים ביארצייט לר"י ליקווד • ראש הישיבה כתב לתלמידיו שהתחתנו בארץ; אמנם אני בריחוק מקום אולם ליבי מכוון אליכם ושמח איתכם" (ישיבות)