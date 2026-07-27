הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית הראשונה, הרב חושף את מאחורי הקלעים של ההכשרים, ומבהיר: "לא כל תלמיד חכם הוא מבין בכשרות, זו פרקטיקה שצריך לדעת" | וגם, מה רמת הכשרויות בחו"ל ומה ההבדל בין מסעדה בשרית למסעדה חלבית? • צפו (אולפן כיכר)
שלוש עובדות ברשת מזון מהיר בדרום קרוליינה נעצרו על ידי המשטרה המקומית, לאחר שחשפו כי לקחו אוכל מפח אשפה, ירקו בתוכו, ואז ארזו אותו מחדש והגישו אותו ללקוחה זועמת | המעצר התבצע בעקבות תלונה של הלקוחה, שקיבלה שיחת טלפון מפתיעה מגורם במסעדה שהחליט לדווח לה על המעשה המזעזע של חברותיו לעבודה (בעולם)
פסק דין דרמטי נגד רשת המסעדות המובילה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל פצצה משפטית לאחר שעובד בכיר נפגע במהלך עבודה חריגה. המסעדה תשלם פיצוי עתק לאחר שבית המשפט קבע: חובת הבטיחות הופרה ברגל גסה (משפט)
אישה מווירג'יניה הגישה תביעה בסך 1.5 מיליון דולר נגד רשת מסעדות מפורסמת, בטענה כי החליקה על פירה שנשפך על רצפת המסעדה ונפצעה | בתביעה נטען כי הימצאות החומר על הרצפה יצרה "מצב מסוכן באופן בלתי סביר עבור המבקרים" (מעניין)
שלושה ילדים חרדיים מאזור לייקווד אכלו מאכלי טריפה לאחר שבייביסיטר הזמינה בטעות המבורגרים ממסעדה לא כשרה דרך אפליקציית משלוחים |הבלבול נוצר בשל דמיון בשמות בין רשת לא-כשרה למסעדה כשרה חדשה שנפתחה באזור. בעקבות המקרה, שונה שם המסעדה באפליקציה למניעת מכשולים נוספים (חרדים בעולם)
שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו חשוד בשעת מעשה לאחר שעל פי החשד פרץ פעמיים למסעדה במרכז תל אביב וגנב מהמקום רכוש רב | יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כתב אישום חמור בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים (משטרה)
אטרקציית 'מסעדה תלויה' בהודו נקלעה לתקלה חריגה כאשר משפחה ועובד ששהו במקום נותרו תלויים בגובה של כשלושים ושישה מטרים מעל הקרקע | הכבאים טיפסו באמצעות חבלים מהקרקע עד לפלטפורמה והורידו אותם בזהירות (בעולם)