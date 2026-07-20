נונו לוריירו, פרופסור יהודי למדעי הגרעין באוניברסיטת MIT נורה למוות בביתו שבברוקלין | הקמפוס ציין כי נונו בן ה-47 היה פרופסור למדעי הגרעין ולהנדסה מפורטוגל | הוא נורה כמה פעמים בביתו והובהל לבית החולים, שם נקבע מותו, כך מסרה המשטרה (בעולם)
לאחר 6 שנים של דיונים משפטיים בארה"ב בין החתן והכלה, האחרונה תיאלץ להחזיר לחתנה לשעבר את טבעת האירוסין ששוויה עומד על 70,000 דולרים | ההחלטה של בית המשפט העליון של מדינת מסצ'וסטס הגיעה לאחר דיונים משפטיים שעברו את כל הערכאות האפשריות עד לפסק הדין הסופי (חדשות, בעולם)