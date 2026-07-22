מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)
בפעילות ממוקדת של מסתערבי מג"ב איו"ש ובהכוונת שירות הביטחון הכללי, נעצר היום בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור. הכוחות הגיעו למבנה שבו הסתתר באופן סמוי, ועם המעבר לפעילות גלויה הסגיר עצמו החשוד ללא התנגדות | התיעוד הדרמטי ממצלמות הקסדה של הלוחמים חושף את רגעי המעצר ואת הפעילות המורכבת בלב השטח הבנוי והצפוף (צבא וביטחון)
מסתערבי מג״ב עצרו בג'נין שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב | בפעילות משלימה עצרו הכוחות מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה (צבא ובטחון)
כוחות שב"כ וצה"ל עצרו בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפיגועים והנחת מטענים נגד כוחות הביטחון | המבוקש, המזוהה עם פתח, נעצר בפעילות ממוקדת במסגרת מבצע "חמש אבנים", לאור יום, בשוק בלב הקסבה בשכם | הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בלב הקסבה, וברגע שניתן האות שלפו נשקים ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (ביטחון)
לאחר פרסום התיעוד שבו נראים שני מבוקשים יוצאים מהמבנה כשהם מניפים ידיים ונורים למוות, גורמים במג"ב מציגים את גרסת הכוח | לדבריהם, המבוקשים ניסו להימלט לפני שנשלל החשד שהם חמושים, והירי בוצע מחשש לסכנה מיידית לכוחות | מח"ש פתחה בחקירה והאירוע מצוי בבחינה של גורמי הפיקוד (חדשות)