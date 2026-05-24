מחקר רחב היקף מגלה כי בשר שגודל במעבדה עשוי להוות בשורה לאנשים האלרגיים לבשר מסורתי - אך דווקא להגביר את הסיכון עבור הסובלים מתסמונת האלפא-גאל, אלרגיה הנגרמת מעקיצת קרציות ונעשית שכיחה יותר בארה״ב (בריאות)
מחקר ישראלי בהובלת פרופ' יעקב נחמיאס מהאוניברסיטה העברית מוכיח לראשונה כי תאי פרה מסוגלים להשתכפל ללא הגבלה וללא צורך בהתערבות גנטית | הממצא עשוי להוזיל משמעותית את ייצור הבשר המתורבת ולהסיר את המחסומים הרגולטוריים המרכזיים בדרך להנחת תעשיית בשר בת-קיימא, בטוחה וידידותית לסביבה (חדשות)
מסיפור משפחתי מרתק בברית המועצות ועד פיתוח בשר מתורבת בישראל: שיחה מרתקת עם ר' משה, מדען ורב קהילה, על השילוב המופלא בין עולם המדע המודרני לעולם התורה, ועל מסירות נפש של אבותינו לשמירת המסורת לאורך הדורות | הנוסע המתמיד הפרק התשיעי (מגזין כיכר)
מחקר מקיף של MIT חושף: זינוק של 44% בגילויים מדעיים ו-39% ברישום פטנטים בזכות שילוב AI במעבדות | בצד ההצלחה המסחררת, 82% מהמדענים מדווחים על ירידה בסיפוק האישי | החוקרים הבכירים נהנים מהיתרונות הגדולים ביותר | ומה קורה ליצירתיות האנושית כשהמחשב מציע את הרעיונות? (טכנולוגיה)
פתיחת 'מגה לאב צפון' שיפרה משמעותית את שירותי המעבדה הניתנים לחברי מכבי, תוך קיצור של טווח הזמן לקבלת התוצאות. מנכ"לית מכבי סיגל דדון-לוי: ״הפריסה של שתי המעבדות שלנו, האחת בדרום והשנייה פה בצפון, מאפשרת לנו לייצר רצף טיפולי וגיבוי במקרים של מלחמה״ (בריאות)
מכבי ממשיכה להוביל את שירותי הבריאות בעיר ביתר עילית ולפתח את השירותים לטובת התושבים. כחלק מתנופת ההתפתחות של מכבי בעיר, היא מרחיבה את שירותי המעבדה במרפאת מכבי שברחוב ישמח ישראל 1, שמעתה יפעלו בימי שלישי גם במתכונת ערב (בריאות)