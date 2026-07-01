שלושה ימים אחרי האסון הנורא במעון בירושלים, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרן של המנהלת והמטפלת והוסיפה חדשות חדשים כנגד המטפלות - מעבר להזנחה והמתה בקלות דעת | בנוסף, מספר הורים הוציאו הודעת תמיכה במטפלות (חדשות חרדים)
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"הם דרשו רשימת אתרים להפצצה": החוקרת הישראלית ששרדה את המיליציות השיעיות כותבת על האתרים הסודיים שהיא סיפקה להם | ההתעללות המזעזע במודיעין עילית: "הצמידו לי ברך לצוואר בחדר השינה" והבקשה של האמא | | האמת המרה על גיל 35 והקרב על נתיחת גופות הפעוטות • סיכום יומי מטלטל
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ראש העיר בית שמש, פתחה השבוע את קמפין הבחירות שלה לראשות העיר, אך לא ברור אילו הישגים היא תציג, שכן מצבר הפניות שהגיעו לידי 'כיכר השבת' עולה, כי השכונות החדשות בעיר נמצאות בכאוס ואין יד מכוונת | התושבים ל'כיכר': 'מלבד כך שהיא כשלה כמעט בהכל, היא גם אנטישמית שונאת חרדים' | מה אומרים בעיריה? בוחרים להתעלם ולא לספק תשובות בסיסיות (חרדים)
במידה והילד מתעקש לא לבכות, אין זו סיבה להיכנס ללחץ! יש לצבוט את הילד קלוֹת בלחי וללחוש 'אל תבכה מתוקי אמא הולכת ועוד מעט היא חוזרת לקחת אותך'... // ח' רציני קורץ על תחילת שנה והסתגלות, ועל כללי זהב במחירי עלות... (סאטירה)