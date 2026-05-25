במהלך דרקוני ובניגוד לסיכומים ולהחלטות ועדת החינוך בכנסת, קוזזו בבת אחת מאות אלפי שקלים מכל אחד מהארגונים המפעילים את מעונות היום, דווקא בימי תשלום המשכורות לצוותי המטפלות והסייעות | ארגון חלמי"ש שיגר התראה חריפה לשר החינוך, למנכ"ל משרדו ולסגן החשכ"ל באוצר: שחררו את הכספים מיידית, לפני שנפנה לביהמ"ש (כלכלה)
91% מהתלונות נגד אגף המעונות נמצאו מוצדקות | נתונים מדאיגים שנחשפו בדוח מבקר המדינה האחרון מציירים תמונה של מערכת ציבורית מקרטעת | הציבור החרדי ומשרתי המילואים הם הנפגעים המרכזיים | ראיון מיוחד עם עו"ד טל אלה מנציבות תלונות הציבור שחושפת את ההזנחה (דבר ראשון)
מי מבואס מזה שאין מלחמה? | המומחה הטכנולוגי מזהיר בראיון: בני נוער מפתחים "קשרים אישיים" עם ה-AI וזו הסיבה שחרדים נפגעים יותר | מחדל סבסוד המעונות: זינוק של 740% בתלונות | הרצח בבני ברק ומצוקת החופים הנפרדים | בשורה לנהגים: טסט פעם בשנתיים? | תיעוד הזוי: רוכב על האופנוע אחרי תאונה קשה (דבר)
ועדת החינוך תדון היום באסון במעון בירושלים • נתוני מרכז המחקר: הנתון המטריד: 55 אלף פעוטות בירושלים מחוץ למסגרות מפוקחות • ח"כ סוכות: 'בלי פיקוח אין בטיחות' | הפערים מול הריכוזים החרדים מחייבים מענה מיידי (חרדים)
מגזר ההפקרה והמוות? אלי גוטהלף אירח בתוכנית "כיכר FM" את הסוציולוג ד"ר אליעזר היון לשיחה על שורשי הדמוניזציה נגד הציבור החרדי, ואת עו"ד רלי אבישר נווה על האחריות הפלילית במעונות הפיראטיים: "ההסברה החרדית פשוט לא קיימת" (כיכר FM)
שלושה ימים אחרי האסון הנורא במעון בירושלים, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרן של המנהלת והמטפלת והוסיפה חדשות חדשים כנגד המטפלות - מעבר להזנחה והמתה בקלות דעת | בנוסף, מספר הורים הוציאו הודעת תמיכה במטפלות (חדשות חרדים)
אחרי הלילה הסוער וההפגנות במספר ריכוזים חרדים, כנגד נתיחת הגופות של הפעוטות שנספו באסון הנורא במעון בירושלים, בג"ץ אמור להחליט בשעות הקרובות האם לבצע את הנתיחה למרות ההתנגדות של המשפחות | הבוקר יתקיים דיון בעניינן של מנהלת המעון ומטפלת בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן (חדשות)
חני כץ, אמא של ארי ז"ל שנפטר באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה |"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?"| ההספד המלא (דיין האמת)
בפנייה דחופה למבקר המדינה חושף ארגון חלמי"ש, כי מתוך 83,000 בקשות שהוגשו רק כ-21,000 הורים לילדים במעונות קיבלו דרגה מאושרת | בארגון חלמי"ש כתבו בפנייה חריפה למבקר המדינה: "זעקה אחרונה לעזרה, המערכת חדלה לתפקד"
מעונות היום בדרך לקריסה? משרד העבודה טוען כי אגף עידוד תעסוקת הורים האחראי על מעונות היום נותר ללא תקציב בקופתו, ובארגון חלמי"ש מתריעים כי אלפי מטפלות לא יקבלו משכורות בזמן | "זו שערוריה שאין לה אח ורע. איך ייתכן שגני הילדים מתוקצבים והמעונות שוב נזנחים?" מגיבים בחלמי"ש בחריפות, "מעונות היום אינן החצר האחורית של המדינה. נילחם בכל דרך אפשרית"
הערב בתכנית: ישי כהן מפנה אצבע מאשימה כלפי האשמים בפגיעה הקרובה בעולם התורה | סגולה חדשה ועוצמתית שנחשפת לראשונה בפומבי | הלוחם ממודיעין עילית שמוכר את כל הציוד | וגם: מוגנות, אנטישמיות ועוד שלל נושאים חשובים (דבר ראשון)
פאנל 'אולפן ליל שישי' בהגשת ישי כהן מסכם שבוע בו הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הצטרף באופן רשמי להנהגת ש"ס; ישראל חתמה על הפסקת אש בצפון הארץ וההקשר לחוק הגיוס; הקרב הפנים חרדי על הקרדיט בהארכת הזכאות לסבסוד מעונות | והשבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אשר מדינה וקובי איזק • צפו בתוכנית המלאה מאולפן 'כיכר' (ליל שישי)
בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה, יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ ישראל אייכלר זימן לישיבה דחופה למחרת תשעה באב, בנושא הדחוף של הפגיעה בזכויות אמהות עובדות ושלילת הזכות להנחה במעונות | "מסע רדיפה נגד לומדי התורה בארץ הקודש" (פוליטי, חרדים)
המלחמה בעזה וסוגיית המו"מ לשחרור חטופים; המשבר בקואליציה והקרב מול בן גביר; סערת הגיוס, הצווים שבדרך והחשש מפני החלטת היועמ"שית הצפויה לעצור את סבסוד המעונות לאברכים בגיל הגיוס; עד כמה ממשלת ימין טובה למגזר החרדי; האיומים על חיי רה"מ נתניהו והטיפול של משרד המשפטים • שר העבודה, יואב בן צור, בריאיון מקיף לישי כהן | צפו ( אקטואלי)
אם לא יתרחש נס ברגע האחרון המכות הכלכליות שצפויות לנחות על הציבור החרדי יהיו כואבות עד בלתי נסבלות | מניעת ההנחות בארנונה לאברכים צעירים וביטול סבסוד מעונות היום יהיו מכה אחת יותר מדי עבור ציבור שנאנק גם ככה תחת יוקר המחיה (חרדים)