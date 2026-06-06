בלילה, העשיר החל ללמוד תורה ופתאום הגיע איש וקראו לו שיצא החוצה. וכשיצא הגיע רוח סערה ונשאה אותו למדבר רחוק, שם נפל עליו פחד, והבין שזה בגלל שבייש את נושא המים, וראה שיש במרחק ממנו בית מואר ובוודאי הוא של גזלנים, אבל אמר אין לי מה להפסיד אלך לשם | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
מיד בצאת השבת המריא הגה"צ גאב"ד מאקאווא לשהות בעיירת מעז'בוז שבאוקראינה לימי חג השבועות הבעל"ט, לרגל הילולת בעל ה'אור שבעת הימים' מרנא הבעל שם טוב הקדוש, מייסד דרך החסידות בעולם | צפו בתיעוד ראשוני מהגעת הגה"צ על אדמת אוקראינה וכן מתפילת שחרית בעיירת מעז'בוז עם הגעתו לעיר (חסידים)
אחד הצדיקים שהיה על קבר הבעל שם טוב. למרות שהיה קר בחוץ, הלך יחף מפני קדושת המקום ואמר שלא קר לו כי האדמה של קבר הבעל שם טוב היא בקדושת ארץ ישראל, ובארץ ישראל כעת חם | צפו בהר יצחק ישי בנון מספר על הפלא המתרחש בקבר הבעל שם טוב במעזיבוז (חסידים)
העשיר עשה סעודה גדולה לכבוד הכנסת ספר תורה, והכין דרשה מיוחדת שדרש בעצמו. בין הבאים לסעודה היה גם שואב המים העירוני, אשר היה מרבה תמיד באמירת תהילים, ובכך היה מגן על העיר | סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)