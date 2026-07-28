אנחנו בדרום הגולן, הגענו למצפה מטריף. הכנרת כולה מתחת, הרי הגליל ממול. משמאל למצפה יש גרמי מדרגות מתכת שיורדים למטה עד שמגיעים לתענוג ששמו "מעין השלום" | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השלישית לבין הזמנים (טיולים)
פרטים חדשים על הפיגוע הקטלני | מחאתו הכואבת של הרב בנימין חותה נגד מעצר בחורי הישיבה | 59 שנה לשחרור הכותל: "הר הבית בידינו" | הזוכה שהפסיד 40 מליון שקל והאם כל הזוכים מפסידים מכך | הזכייה בלוטו ו"הקללה" שמסביב | ישראל שפירא חושף מעיין אדיר (דבר ראשון)
ר' צבי טסלר מ'המוקד הציבורי' מעדכן על רבע מיליארד שקלים שבבדיקה כרגע בבתי הדין | הגרמ"ה הירש במשא דרמטי על סוד קיומה של המדינה • אפקט מדורו: האם טהרן היא הבאה בתור? • וגם: ישראל שפירא יוצא להגנת התנא המושמץ מטבריה וטובל במעיין נסתר • האם כדאי להשקיע באפליקציות? (דבר ראשון)
תחת אור פנסים רכים ובאווירה של התעוררות ותשובה, נצפה המשפיע החסידי הנודע, הרבי הנודד ממבקשי אמונה, כשהוא עורך מעמד תשליך מתוך פשטות וענווה במעיין מקומי ביישוב מבשרת ציון | המעיין הטבעי, בלב הטבע השקט, הפך לזירת תפילה חרישית אך עוצמתית. הרבי עמד במשך דקות ארוכות שקוע באמירת התשליך בדבקות ובכוונה עמוקה, מלווה בקומץ חסידים שנעמדו ביראה סביבו | עם סיום התפילה, ניער הרבי את שולי בגדיו אל תוך המים הצלולים, כסמל להשלכת החטאים | המעמד הסתיים בשירה חרישית ותחינה לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
מסורת זקני הדרוזים המקומיים, ששד מפחיד קיבל את ה'זיכיון' על הזרמת המים למעין 'עין יפעם', וברצותו פותח השיבר, והמעיין זורם בשצף קצף. ברצותו, סוגר את השיבר והמעיין חרב | ישראל שפירא בעקבות המעיין שקיבל את השם 'עין מַגְ'נוּנָה' | תיעוד משובב נפש (טיולים)
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13' וממגישי פינה פרשת השבוע ב'כיכר השבת', נשלח אמש בידי רעייתו לטבול כלי מטבח במעיין מקומי ליד ירושלים. רגע לפני שטבל הוא הסביר כמה חשוב לטבול ולהטביל כלים במקווה • וגם איך זה קשור לפרשת השבוע 'מטות'? • צפו (אנשים)