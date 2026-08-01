הפרק השני במיזם הלאומי "פרוייקט 0" של 'כיכר השבת' • משה מנס, בעצמו צוללן חילוץ ביחידה, ירד אל קו המים למפגש אמיץ וגלוי לב עם סגן מפקד יחידת מצולה של זק"א ת"א, דרור גילת • מלכודות המים המתוקים בנחלים, היריעות החלקלקות במאגרים, הפיזיקה של הזרם החוזר ונס ההצלה המטורף בנחל הירקון הגועש • "השלטים נכתבו בדם! אין מציל - אין כניסה למים!" • צפו (חרדים)
בין הזמנים של הקיץ כבר לא נראה אותו דבר עבור בחורי הישיבות: החום, העצלות והלחות שינו את מפת הבילויים - ממסלולים מאתגרים עברו הבחורים לבריכות נינוחות | שיחות עם בחורי ישיבות מרחבי הארץ מציירות תמונה חדשה: פחות טיולים מאומצים ויותר ימים שקטים והרבה רצון להירגע (בין הזמנים)
כדי שתוכלו לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפא קצת את הנפש, ומכיוון שלא כל הציבור מחזיק רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק השני (בין הזמנים)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)
בעקבות עתירת פלסטינים ופעילי שמאל קיצוני, שופטי בג"ץ הורו להרוס בריכות עתיקות בבנימין מהם נהנו כל תושבי האזור | ראש המועצה ישראל גנץ הגיב לפסיקה: "עיוות שמותיר רק חורבן והרס. נמשיך לפתח כאן" (חדשות, בארץ)
למרות אי הפגיעה באוכלוסיה הכללית - משרד המשפטים הנחה לעכב את פתיחת הפיילוט לרחצה נפרדת עד להוצאת חו״ד חדשה ומעכב את הוצאתה | השרה עידית סילמן פנתה ליועמ"שית: "למרות דוחק הזמנים והצורך לקיים את הפיילוט אני מבינה מגורמי משרד המשפטים שאת וסגניתך לא מוצאות זמן לדבר על הנושא החשוב הזה" (חדשות חרדים)
השרה עידית סילמן יוצאת בפיילוט לרחצה נפרדת בשני מעיינות, ומי שתומך בכך הוא השייח' המוסלמי עבאס זכור שאומר ל'כיכר השבת' כי 50% מהמוסלמים מעוניינים בכך, בחזונו הוא רואה רחצה משותפת מוסלמים חרדים ויש לו מסר חשוב לגולשים | וגם, המדינות בעולם בהן יש רחצה לגברים (חדשות)
נכון לעכשיו הציבור החרדי מֻדָּר מהביקור באתרי רשות הטבע והגנים בהם יש אפשרות לכניסה למים, בטרם תתברר הצעתו של ח"כ משה גפני - ישראל שפירא ממפה את אתרי הטבע לחמישה סוגים וממליץ כיצד ניתן להסדירם עבור החרדים (תיירות)
היא עזבה קריירה מצליחה במשרד רואי חשבון שהיתה שותפה בכירה בו לטובת שנת שבתון. מהר מאוד היא הפכה למטפלת, ההצלחות נרשמו, אפיקי פרנסה חדשה נראו בשטח ושנת השבתון מתמשכת עד עצם היום הזה כשרוני בן דוד מחזיקה בקליניקה משלה * כשהמעיינות נפתחים, הפרנסה זורמת