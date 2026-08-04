המחוות ב-2 הישיבות: עוגה מקושטת בבניין הישיבה ומגש פירות | רה"י הגר"י זלושניסקי יוצא במתקפה: "משנאיך ומחריבייך ממך יצאו" | נער בן 14 נעצר: נמשך המצוד אחר תוקפי ח"כ יואב בן צור | רגע לפני הפגישה הדרמטית בבית הגרב"ד: נחנכה מעלית חדשה | ממודיעין עילית תצא תורה: מילונים גוייסו בדינר קרן עולם התורה בבית סברדלוב (מעייריב)
גדולי ישראל, בראשות הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, נועדו ב'ליל שישי' האחרון, במעונו של הגרב"ד פוברסקי וכבר לא היו צריכים לטפס במדרגות בבית הגדול ברחוב בן זכאי (חדשות חרדים)
הדיל ניצח: רשימת החברים החדשים במועצת הרבנות הראשית | אדלשטיין ממשיך לסבך עניינים: ההצהרה על חוק הגיוס | הרבי ניגן על פסנטר בטיש הפירות עם אלי הרצליך | הדמעות של ר' בערל עם משפחות החטופים והמעלית החדשה (מעייריב)
כזה סיפור לא בטוח ששמעתם: אברך מישיבת מיר, נכנס לבניין חדש של ארגון חסד, כדי להחזיר את כסא הגלגלים שהמשפחה לקחה עבור הסבתא שנפטרה | אלא שאז - האברך נעלם, ורק כעבור שעות ארוכות של דאגה הוא אותר תקוע לבדו במעלית | הסיפור המלא (חרדים)