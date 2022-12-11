"במוצאי מנוחה, קדמנוך": בשעה 5:00 לפנות בוקר ניעור בית-המדרש הענק של חסידות בעלזא בירושלים, לחיים. אלפי חסידים גדשו את ההיכל לאמירת הסליחות, יחד עם כ"ק האדמו"ר שליט"א. צלם כיכר השבת הצטרף למתפללים ומגיש תיעוד מאחד ממעמדי השיא של סליחות בעיר (חסידים)
תחת אבטחה כבדה, כשברקע נשמעות טענות כי בניית ושחזור בית-הכנסת ´החורבה´ היא נסיון התגרות בערבים נשא הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, נאום חריף. "אל תתייחסו לדברי השקר. אנחנו בסך הכל מקימים את ה´חורבה´. לא את בית-המקדש", אמר. נתניהו, מחשש מארה"ב, שיגר קלטת (חדשות)
יממה לפני שבית הכנסת המיתולוגי בירושלים, ´החורבה´, ייחנך לאחר שיפוץ ממושך ורב שנים, הוכנס אחר-הצהריים ספר-תורה לבית-הכנסת כחלק משרשרת אירועים חגיגיים שנערכים במקום. רבנים, חברי-כנסת ואישי ציבור מכל גווני הקשת לקחו-חלק. מאיר אלפסי תיעד (גלריות)
קרוב לעשרים וחמשה אלף בני אדם השתתפו באירוע המסורתי הנערך מדי שנה בשנה ברחבת הכותל. מאות הכהנים ברכו את הרבבות, ואלה השיבו להם בזעקת "אמן" מהדהדת. לראשונה השנה, הקימו "איחוד הצלה" בשיתוף הקרן למורשת הכותל חפ"ק מיוחד לטובת הטיפול בתופעת הילדים האובדים. תמונות (בארץ)