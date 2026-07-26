הם עוקבים אחריכם מהעצים ומנהלים "רשימה שחורה" של בני אדם: גלו איך ניסוי עם מסכת איש מערות חשף את הזיכרון המדהים של העורבים | מחקרים מוכיחים: העורב לא רק נוטר טינה לשנים, הוא גם מלמד את הגוזלים שלו ממי כדאי להתרחק – גם אם הם מעולם לא פגשו אתכם (חדשות בעולם)
מטפסים וגולשים נתקלו לאחרונה במחזה מצמרר של שלג אדום כדם המכסה את הפסגות הגבוהות, ומעורר בהלה בקרב המבקרים | האם מדובר בזיהום מסתורי או באות מבשר רעות? המדענים חושפים את הסוד שמתחבא בתוך פתיתי השלג (חדשות בעולם)
בעוד העולם מייחס את המצאת שקיק התה לסוחר אמריקאי בתחילת המאה ה-20, גילויים מחודשים ביפן חושפים שהסמוראים שתו "קפה רפואי" בשיטה דומה להפליא כבר לפני 200 שנה | מדובר במסורת מרתקת מהעיר הירוסאקי, המשלבת היסטוריה צבאית עם הרגלי צריכה ששינו את העולם (חדשות בעולם)
הוא נראה כמו עץ חוף תמים, פריו מזכיר תפוח קטן ומפתה, ולעיתים מסמנים אותו באיקס אדום כדי להרחיק סקרנים, אבל מאחורי המראה הפסטורלי של המנצ'יניל מסתתר אחד העצים הרעילים בעולם | המוהל שלו עלול לגרום לכוויות ושלפוחיות, עשן משריפתו עלול לפגוע בעיניים, ואכילת פריו עלולה להסתיים בפגיעה קשה ואף מסכנת חיים (מעניין)
נהגים בכביש המהיר נדהמו לגלות מחזה יוצא דופן, כאשר משאית עמוסה באלפי סרטנים חיים התהפכה וחסמה את הנתיבים | האירוע הוביל לכאוס משעשע ולסגירת הכביש, בזמן שעוברים ושבים ניסו לאסוף את השלל שהתפזר לכל עבר (חדשות בעולם)
תיעוד דרמטי ממרוץ מכוניות בו מכונית מרוץ איבדה שליטה ודהרה לעבר הצופים | התאונה הקטלנית, שהסתיימה במותו של צעיר ובפציעת נוספים, הובילה להפסקה מיידית של המרוץ ולחקירה רחבה של התאחדות המכוניות הבינלאומית (חדשות בעולם)
מתחת לסף הראייה האנושי מסתתר עולם המהווה שני שלישים מהחומר החי בכדור הארץ, וכעת הוא זוכה לראשונה לבמה מרכזית במוזיאון מדע ייחודי | מוזיאון "מיקרוביה" פורץ את גבולות המדע ומכיר מקרוב את השותפים הסמויים לחיים החיידקים והנגיפים שבלעדיהם לא היינו שורדים (חדשות בעולם)
הנוסחה של WD-40 נעולה בכספת בנק מאובטחת, היא כה סודית שאפילו המנכ"ל הנוכחי נאלץ להמתין 30 שנה בחברה כדי לזכות בהצצה חטופה | אחרי 39 ניסיונות כושלים, הפעם ה-40 חולל ה"נס" שמשתיק את העולם כבר עשורים (חדשות בעולם)
המנעול המסתורי מפרס העתיקה שמצליח להדהים את המדענים גם אחרי 800 שנה | מה הסוד מאחורי "הכספת הבלתי פיצוחה" מהמאה ה-13, מלאכת מחשבת של אומנות ואבטחה שמותירה אפילו את טכנולוגיית המיגון המודרנית פעורת פה (בעולם)