הוא עזב את הבגרויות כדי להיות "ישיבע-בוחער אמיתי", הוא התקבל לישיבה הכי תובענית במגזר. אבל באמצע 'שיעור ב', הוא קם ועזב. בראיון עומק חושפני לפודקאסט "תהודת זהות", הרב נחמיה שטיינברגר פותח את הכל: על רגע המשבר מול המקרר הריק ("גיליתי שאין לי מושג איך מביאים לחם"), על הניסוי הכושל ב'חכמי לב' ("הפכנו נערים לשחקנים בהצגה"), ועל ההבנה הכואבת: "גדולי הלמדנים הם עמי-ארצות בתנ"ך" • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
יוחנן חייט, בנו של ראש ישיבה, מוסר שיעור ואב לארבעה, הגיע לאולפן 'דבר ראשון' ופתח את הכל על חטיבת 'חשמונאים' • מהרוחניות בשטח, דרך הסינון הקפדני ועד מי הם אלו שבאמת מגיעים לחטיבה • וגם, השאלה הקשה מכל: "איך אשתך נתנה לך לעזוב את הבית לחצי שנה?" • צפו בראיון המלא (דבר ראשון)
הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה באמת קורה בליבו של בחור שנמצא בתהליכי התבגרות, מבחוץ הכל נראה בסדר, אבל בפנים - הלב שורף | איש התקשורת אלי גוטהלף, פותח את צפונות ליבו ונזכר בקורות איתו בימי הישיבה, את הרגעים שבהם הוא ייחל למותו, ומספר איך הוא ניצל | ויש לו מסר חשוב: קצת תשומת לב, יכולה להציל חיים | אל תפספסו את הטור החושפני (ישיבות)
המנהיג הספרדי במתקפה על הנציגות החרדית: "ההסכמות מנוגדות להלכה" | הסערה בישיבות התיכוניות נמשכת: ראש ישיבה נוסף תוקף את הרב צ'ייט | כינוס הענק לזכרו של מרן הגרי"ש זצוק"ל בבנייני האומה - סיקור ותיעוד | אקטואלי מתמיד: כינוס מיוחד העוסק בתחום הדיור | תיעוד מרגש: הגרב"ד ב'קידוש לבנה' מוקדם (מעייריב)
עולם הישיבות התיכוניות סער וגעש השבוע, עם ההודעה שהוגדרה כמוזרה של ישיבת מערבא, שהחליטה לאסור על תלמידיה, באופן חריג להשתתף במחנה שאמור לחזק אותם רוחנית | הרב צ'ייט ניסה להסביר את עצמו במכתב ששלח לבחורים, אך בחורים טוענים כי מדובר בטענות סרק, ואם יש לו בעיות עם הבחורים בישיבה שלו, מוטב שיעשה בדק בית אצלו | הסיפור המלא (חדשות חרדים)
בהוראת הגר"ד לנדו: אחידות דעים חריגה אצל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים - במאבק על עולם התורה | סוער במערבא: ר"מ בישיבה יוצא נגד ההחלטה החריגה של ראש הישיבה | התיעוד שעורר תהיות: תלמידי ישיבה עלו על ניידת עם שוטרים חרדים | הרבנים הראשיים עקבו מקרוב: סבב בחינות לרבנות נפתח | לראשונה בעולם הישיבות: ועדת הקבלה לישיבה תהיה מורכבת מ... בית דין | לא רק ב'עטרת': בישיבה ליטאית מפורסמת דורשים מהבחורים לחשוף את הקוד האישי (מעייריב)
ישיבת מערבא סוערת: לאחר שראש הישיבה קיבל החלטה שבחורים מישיבתו לא ישתתפו במחנה הפופולרי 'בני תורה', ההורים והר"מים בישיבה יוצאים למתקפה חריפה | ההחלטה הסופית תתקבל מחר | "כיכר השבת" עם כל הפרטים (חדשות חרדים)