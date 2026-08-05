'כיכר השבת' עם פרק אנשי הים במיזם הלאומי 'פרוייקט 0' • משה מנס יצא אל קו המים לפגוש את המצילים הוותיקים ואת המומחים בחוף • מסקירת הבורות והחול הרטוב בשחר, דרך אשליית "הפינה השקטה" ועד שעת השין שבה חובה לצאת מהמים • "לא מספיק לחשוב שאתה יודע לשחות - צריך לדעת!" • צפו (פרויקט 0)
הפרק השני במיזם הלאומי "פרוייקט 0" של 'כיכר השבת' • משה מנס, בעצמו צוללן חילוץ ביחידה, ירד אל קו המים למפגש אמיץ וגלוי לב עם סגן מפקד יחידת מצולה של זק"א ת"א, דרור גילת • מלכודות המים המתוקים בנחלים, היריעות החלקלקות במאגרים, הפיזיקה של הזרם החוזר ונס ההצלה המטורף בנחל הירקון הגועש • "השלטים נכתבו בדם! אין מציל - אין כניסה למים!" • צפו (חרדים)
אתר 'כיכר השבת' מציג את הפרק המעשי הראשון במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל ספינת החילוץ של השיטור הימי במחוז מרכז, לשיחה עם המפקדים על הפיזיקה האכזרית של הים • המלכודת השקטה - "זרם הפריצה", הסכנה של מזרני הים ברוח מזרחית, והתחנונים של המפקד לבני הישיבות: "הנחיות הבטיחות נכתבו בדם - אם אין מציל, אל תיגעו במים!" • צפו עכשיו (חרדים)