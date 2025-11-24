מין חדש של חילזון מים מתוקים התגלה במערה הררית במחוז יונאן שבסין | החילזון הזעיר, שאורכו מעט יותר משני מילימטרים, איבד לחלוטין את עיניו כחלק מהסתגלותו לחיים בחשיכה | עד כה אותרו רק שלושה פרטים חיים שלו, והחוקרים חוששים כי מדובר במין נדיר ופגיע במיוחד (בעולם)
מערה עתיקה שממוקמת בשטחה של חברת אפריקה ישראל ביהוד, איימה להצית שוב מהומות על רקע חילול קברים. השבוע התקיימה פגישה מכרעת בביתו של הגר"נ קרליץ שליט"א, ובמהלכו שטחו שני הצדדים את טענותיהם. בסיום הדיון, הכריע הגר"נ קרליץ ופסק כי לחברת "אפריקה ישראל" אסור לבנות בשטח בו נמצאו עצמות קדמונים