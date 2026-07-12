הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך לתת מעשר כספים מתלושים או מסיוע בשכר דירה? • צפו (יהדות)
במספר כוללים ברחבי הארץ, שדואגים מהיכן יממנו האברכים את נישואי הילדים, יצאו ביוזמה לפיה, הכולל ילווה כסף לאברך, הכסף יושקע במניות וכשהילד יגיע לפרקו, להורים האברכים, יהיה סכום מכובד לחתן אותו | הגר"י זילברשטיין, התייחס ליוזמה ואף השיב - האם מותר להחזיר את ההלואה מכספי מעשר? (אקטואליה)
בשיעור על פרשת השבוע - פרשת ראה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, הסבר מדרש פליאה, המחבר בין הציווי "עשר תעשר", לבין דבריו של אברהם אבינו ללוט "אם השמאל ואימינה, ואם הימין ואשמאילה".
וגם: מה הקשר בין חלב אם, לבין מצוות מעשר? | צפו בשיעור (יהדות)
הרב חיים אטיאס והרב חננאל סהר, שני גיסים שכותבים על אותו נושא - משני פנים, האחד מהפן ההלכתי והשני מהפן הרעיוני • והשבוע, הנושא הוא: מעשר כספים - האם מותר לשלם הוצאות לימודים או חתונה של הילדים מכספי מעשרות? (פרשת השבוע)