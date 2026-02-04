במצלמות הטלוויזיה הממלכתית זעזע מפקד ביטחון הפנים האיראני את המדינה כשהכריז על מצב מלחמה פנימי, האשים את מפגיני ינואר בהפיכה זרה, חשף למעלה מששת אלפים מעצרים, והזהיר בגלוי כי האצבע של הצבא והבסיג' מוכנה לירות ללא היסוס (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב בחריפות את המפגינים שהציחו פחים בסמוך לביתו בירושלים והביאו להבערת רכבו של המילואימניק | בסרטון שפרסם אמר כי המפגינים מתנהגים כמו פלנגות פשיסטיות: "איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית - אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות" (ארץ)
ח"כ גנץ השתתף היום בהפגנת השמאל מחוץ לכנסת, במהלך ההפגנה נשמעו לעברו קריאות בוגד, והאחרון נצפה זועם על האמירות | לאחר מכן הגיב: "הקומץ הקיצוני הזה, מסוכן לא פחות מהקיצוניים בצד השני" גולן הגיב לו: "המפגינים הם אוהבי ישראל" (פוליטי)
עשרות מפגינים מנאמני הגאון ר' צבי פרידמן יצאו לחסום צמתים ליד בני ברק במחאה נגד שליחת אלפי צווי גיוס לצעירים חרדים | מוקדם יותר התכנסו המפגינים בכביש 4 סמוך לגבעת שמואל וצומת קוקה קולה ואחר כך עברו לאזור רחוב ז'בוטינסקי פינת רחוב אבוחצירא (חרדים)
ראש הממשלה הבריטי סונאק הודיע לשרת הפנים על פיטוריה • גורמים בפוליטיקה הבריטית האשימו את השרה ב"גרימת מתחים בתקופה רגישה" • ברוורמן: "זו הייתה אחת הזכויות הגדולות בחיי לשרת כשרת הפנים, יהיו לי עוד דברים להוסיף בזמן המתאים" (חדשות)
האופוזיציה תוקפת בחריפות את דבריו של נתניהו על המפגינים, לפני המראתו לניו יורק | יאיר לפיד: "זה עוד הוכחה לשיבוש חמור בשיקול הדעת" | מיצג שבו נראה ראש הממשלה במדי אסיר הוקרן על בית הכלא בסן פרנסיסקו | שר האוצר סמוטרי'ץ הגיב ותקף: "הם אכן פעילי BDS המפגינים, חצו את כל הקווים האדומים ופוגעים במדינה, תתביישו לכם" (אקטואליה, פוליטי)
המפגינים נגד הרפורמה המשפטית, ממשיכים במחאתם ומתכננים "הפתעה" בזמן טקס חנוכת הרכבת הקלה בגוש דן, שמועד קיומו טרם פורסם | בנוסף, הם מתכננים להפגין במושב רמות, שם ינפוש ראש הממשלה נתניהו | התושבים מקווים שפרנסתם לא תפגע בשל כך (חדשות)