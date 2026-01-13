במעיין האהבה יש בריכה גדולה בעומק חצי מטר, ונקבּה חצובה נוחה לכניסה 5 מ' שבקצהּ חדר טבעי ובו מפל תת קרקעי שופע מים צוננים הצונח מגובה ארבעה מטרים | מעיין חרשה, אחד המעיינות היפים במערב בנימין, מציע מערכת ניקבה עם ספיקת מים חזקה המזינה בריכת אגירה גדולה ועמוקה (טיולים)
השאלה היותר נשאלת בידי אנ"ש היא על מיקומי "מעיינות 5 דקות מתחנת האוטובוס", שכן לרבים מאנ"ש אין רכב פרטי | הכירו את המפל - גשר הקנטרה, אתר שיטפונות ידוע, אליו ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית | תיעוד מדהים (טיולים)
מסורת זקני הדרוזים המקומיים, ששד מפחיד קיבל את ה'זיכיון' על הזרמת המים למעין 'עין יפעם', וברצותו פותח השיבר, והמעיין זורם בשצף קצף. ברצותו, סוגר את השיבר והמעיין חרב | ישראל שפירא בעקבות המעיין שקיבל את השם 'עין מַגְ'נוּנָה' | תיעוד משובב נפש (טיולים)
בנמל התעופה ג'ול צ'אנגי בסינגפור מצוי מתחם ענק בנושא טבע המוקף באחד ממסופי הנוסעים הגדולים ביותר בעולם | גולת הכותרת שלו היא המפל המקורה הגבוה בעולם המכונה אצל המקומיים 'מערבולת הגשם' | ומה דינה של הקשת המקורה? | סיור מצולם מרהיב במיוחד (מענייין)