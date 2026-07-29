לאחר יותר משנתיים שבהן סירב השב"כ לרישום מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה", ראש השב"כ דוד זיני בחן מחדש את החומרים החסויים, שינה את חוות הדעת, והשב"כ הסיר את התנגדותו | בעקבות כך אישרה רשמת המפלגות את רישום המפלגה (פוליטי)
ההסכם בין ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד, קובע כי בכל שביעיית מקומות, בנט יזכה בארבעה מקומות ולפיד בשלושה, מה שנותן ללפיד 12 שריונים ב-29 מקומות | במצב שבו איזנקוט מצטרף, ליש עתיד לא יהיו 12 חברים ב-29 המקומות הראשונים, אלא פחות מכך (פוליטי)
ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שוקל לרוץ במפלגה חדשה - במסגרת הבחירות הבאות | על פי סקר וואלה - מפלגה בראשותו תביא רק - 4 מנדטים בלבד | בעבר קיבל כהן, הצעות פוליטיות מראשי מפלגות להשתלב במפלגות קיימות - אך הוא סירב וטען כי הוא מעדיף להקים מפלגה חדשה (פוליטי)
ראש הממשלה לשעבר נתניהו נערך לחזרתו לשלטון ויפגוש מחר את כל ראשי מפלגות הגוש, זאת עוד לפני שהנשיא הרצוג הטיל עליו את המנדט או החל בסבב ההתייעצויות בין נציגי המפלגות השונות שנבחרו לכנסת (פוליטי, בחירות)
הדר מוכתר פתחה שולחן במרכז העיר ירושלים והזמינה את כל מי שרוצה להיות חבר כנסת מטעם המפלגה, לבוא ולהציע את עצמו • משה מנס הלך לבדוק איך בדיוק זה עובד והאם הוא מתאים - ולמה ש"ס, אגודת ישראל ודגל מפחדים? (פוליטי)
ב-1988 חל פילוג בין דגל התורה לאגודת ישראל, במסגרת הפילוג הזה היה חשש באגודת ישראל שמא הם לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה,מה שגרם לאיחוד עם פועלי אגודת ישראל. בנוסף הם פנו לחסידי חב"ד שיביעו את תמיכתם במפלגה. ולא מנעו מנשים להשתתף בתשדירי הבחירות שלהם * צפו: בתשדיר בחירות 'אפשר גם אחרת' של ג' יהדות התורה המאוחדת משנות השמונים (נוסטלגיה)
"החלטנו לשנות דרסטית את עולם הכלכלה הישראלי", הם מכריזים ומציגים חלק מהרעיונות המבריקים שלהם. "אם אין קמח אין תורה, אנחנו הזבולון שיעזור ליששכר להמשיך וללמוד תורה", הם טוענים בלהט ומנופפים במכתב תמיכה שקיבלו מדודם הגאון הרב מרדכי גולדשטיין ראש ישיבת התפוצות בירושלים
המפלגות הדתיות והחרדיות – אינן מייצגות בשלימות את דבר התורה. כמפלגות מגזריות, הן מייצגות רק ציבור מסוים, וככאלה אף אחת מהן לא הצליחה לקדם את כל דרישות התורה בשלמות. בשל הסיבות הללו הצטרפנו למטה החרדי בתוך מפלגת הליכוד, כיון שרק מתוכה נוכל להשמיע את דעת התורה הק' בכל סוגיה ותחום, ולהציב את דרך התורה כאלנטרנטיבה אמיתית לניהול ענייני המדינה.
אברכים עטורי זקנים וחובשי כיפות שחורות, כולם חרדים בהגדרתם, התכנסו אתמול בירושלים למפגש ראשון מסוגו במסגרת המטה החרדי בליכוד. "אין לנו ייצוג במפלגות החרדיות", הם מסבירים. השר כחלון השתתף בפגישה והופתע: "זו קבוצה של אנשים שלא מיוצגת במוסדות השלטון בישראל" (חדשות, פוליטי)