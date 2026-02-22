לוחמי יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר ביצעו הבוקר תרגיל פתע נרחב בחטיבת אפרים. הכוחות תרגלו חדירת מחבלים ליישוב, השתלטות מהירה וסגירת מעגל קטלנית, כחלק מהיערכות לתרחישי קיצון ואירועים מתפרצים בגזרה, תוך שמירה על מוכנות מבצעית מלאה בכל רגע (בארץ)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)
איש ירושלים ישראל גליס, שני פרמדיקים, נהג אמבולנס, אחות ומורה דרך מארגון "איחוד הצלה" נרתמו להפיק את המסע של אלון פז אל פסגת מצדה. יהודה אטיאס, פרמדיק "איחוד הצלה": "ידענו שעומדת בפנינו משימה מורכבת מבחינה רפואית". לאחר מאמצים כבירים מצד הצוות הרפואי המלווה, השקיף אלון על הנוף הבראשיתי אותו חלם לראות. "ראיתי שמיים, ים ומדבר. הטיול הזה היה עבורי חיבור מחדש לחיים", אמר (מעניין)