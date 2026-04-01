הלילה נזכה לקיים מצוות רבות בסעודה אחת, בהן שתיים שחיובן מן התורה - גם בזמן הזה | גם במצוות דרבנן ישנם פרטים היכולים לעכב אפילו בדיעבד | כמה פרטים שחשוב לזכור כדי לקיים את המצוות בשלמות | לשנה הבאה בני חורין (חדשות)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף ל"ט,
עסקו השבוע בדין ‘ערבות’
בין בני ישראל |
מה התוקף שאדם יכול
להוציא אחרים ידי חובה במצוות?
ומדוע כתב הרא"ש שנשים
אינם בדין ערבות? וחידושו הנפלא של רבי
עקיבא איגר (יהדות,
הדף-היומי)
ספרו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש אוצר בתוכו אוצר של טעמי המצוות ומשנה סדורה של הבנה מעמיקה בכל ציווי וציווי של הקב"ה כשהכל מחולק לשישה חלקים עיקריים | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
"ויקץ יעקב משנתו" – הניסיונות שמשולים לשינה ולילה: ברגע אחד, אתה מקיץ 'מהשינה' – ועולה דרגה! - "קץ שם לחושך" - הניסיון שמטריף את דעתך, יגמר - ברגע אחד // מאמר לפרשת ויצא על פי תורת הבעל שם טוב הקדוש (חסידים)
מה הטעם שלובשים דווקא 'קיטל' לבן ומדוע חתן מיד אחרי החתונה לא לובש ביום כיפור? • כל הסיבות לכל המנהגים הקשורים ללבישת בגדים לבנים ביום כיפור הקרב ובא • תזכורת על המתים, תזכורת על השמחה וגם: באיזה מקום לא לבשו קיטל? (אקטואלי, יהדות)