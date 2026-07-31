העיר אוצונומיה שותקה למשך ימים כשדוב שחור ענק שוטט ברחובותיה, הביא לסגירת עשרות בתי ספר וגרם לתושבים להסתגר בבתיהם בחרדה | המסע המותח שהחל בשבת הסתיים ביום שלישי בלכידה דרמטית בלב שכונת מגורים, ששמה קץ למצוד שריתק מדינה שלמה (חדשות בעולם)
הנשיא האמריקאי התייחס בנאום בבית הלבן להסלמה מול איראן שתקפה את איחוד האמירויות ועומאן: "עשינו סטייה קטנה מהמסלול וזה עובד טוב" • לדבריו, "כשזה ייגמר מחירי הנפט ירדו ברמות שלא ראיתם" | צה"ל מגביר כוננות לקראת דיון קבינט (בעולם)
בטור פרשנות שפורסם בבלומברג נטען כי המטרה האמיתית במצור הימי שמובילה ארצות הברית במצרי הורמוז קשורה לסין | לפי הכתב, ככל שהשיבוש בנתיבי השיט במפרץ הפרסי נמשך, כך גובר הלחץ על הכלכלה הסינית, שיכולה להשפיע על איראן (בעולם)
המצור הימי שהכריז הנשיא טראמפ על מצר הורמוז נכנס לתוקף ב-17:00, ובישראל נערכים לאפשרות של חזרת המלחמה | במהלך ישיבת הממשלה שמעו השרים סקירות ביטחוניות על איראן ולבנון, והתרשמו שיש היערכות לאפשרות של חזרת הלחימה | גורם צבאי: "ערוכים לאפשרות שאיראן תנסה לבצע ירי כבר הערב, לעבר בסיסים אמריקניים והמפרץ כתגובה לסגירת מצרי הורמוז" (בעולם)
עליית מדרגה מסוכנת: ממשל טראמפ הגדיר רשמית את אפגניסטן כ"מדינת כליאות שווא" – סיווג קיצוני שניתן לאיראן יממה בלבד לפני פתיחת המבצע הצבאי נגדה. בוושינגטון דורשים שחרור מיידי של בני הערובה האמריקנים ומזהירים: "הטאליבן ישלם מחיר כבד" (בעולם)
שיירות טרקטורים בדרך לכנסת במחאה נגד רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | הרפתנים מזהירים מנוקאאוט לענף ומפגיעה חמורה בכשרות עקב ייבוא חלב נוכרי | המדינה בנקודת רתיחה - הביטחון התזונתי וכרות החלב בסכנה (חדשות, בארץ)
המלחמה באירופה עולה שלב: בלארוס הופכת משותפה שקטה לשדה קרב פעיל • נחילי כטמ"מים איראניים וטילים בליסטיים מוצבים סמוך לגבול – במטרה לשתק את קו הרכבת היחיד לאירופה • זלנסקי בכינוס חירום: "מנסים לבודד אותנו" • כל הפרטים (בעולם)