סטיוארט ג'ונס כבר היה בסופו של יום חיפושים ארוך בכפר וורמינגטון שבגלוסטרשייר, אנגליה, כשגלאי המתכות שלו הוביל אותו אל תגלית יוצאת דופן: טבעת זהב עתיקה המשובצת בשמונה יהלומים | הממצא, שנבדק על ידי המוזיאון הבריטי, צפוי להימכר במכירה פומבית בסכום שעשוי להגיע לכ-20 אלף דולר, והרווחים יחולקו בינו לבין בעל הקרקע (בעולם)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מצא כסף בתוך מכונת פחיות - למי שייך הכסף? • צפו (יהדות)
זה אולי נשמע לא טוב, אבל הימים בהם האשפה מקבלת חַיּוּת הם השבועות של ערב פסח | מה לא נזרק לשם? בגדים, ריהוט, מוצרי חשמל, ובעצם כל דבר שרק רוצים להיפטר ממנו - ומוצא את דרכו אל פח האשפה הקרוב | בין הדברים שמושלכים, לעיתים נזרקים בחוסר ידיעה אוצרות יקרים לבעליהם | יצאנו בעקבות האוצרות היקרים שנזרקו ונמצאו במטמוני האשפה - בארץ ובעולם (מגזין)
סערה בענף התעופה העולמי לאחר שחברת התעופה הלאומית של הודו, 'אייר אינדיה' "מצאה" מטוס בואינג 737 בנמל התעופה, שננטש במשך 13 שנים והוזנח בנמל | המטוס, בן 43, נותר בצד עד שאנשי נמל התעופה של קולקטה ביקשו מהחברה לפנות אותו - מה שגרם לחברה לתהות האם אכן הוא שייך לה | היום המטוס הנטוש פונה מהנמל | תיעוד (תעופה)
בתוך כרך גמרא ישן שנתרם לישיבה, מצאו שני תלמידים אלף דולר. הם הצליחו לאתר את המאבד, החזירו לו את הכסף ונחשפו לסיפור מטלטל. אחרי כמה ימים קיבלו את כל הסכום בחזרה • בגיליון 'שיחת השבוע' מתפרסמים הפרטים (עולם הישיבות)
אברך חרדי שהגיע ביום שני, השבוע, לרחבת הכותל המערבי בירושלים, מצא מעטפה חומה ובה 507 צ'קים ממדינות שונות בסכום כולל של מיליארד ו-919 מיליון דולר. האברך, מיהר להתייעץ עם עורך-דין שהעביר את הסכום האגדי לידי המשטרה. התיק הועבר למחלקת אבדות ומציאות. הסיפור המלא (חדשות)